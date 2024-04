Salzgitter. Die Fuhsekicker gewinnen auch beim AKV Salzgitter – Borussia Salzgitter spielt remis und verliert wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Der VfL Salder II bleibt die Mannschaft der Stunde in der 1. Fußball-Nordharzklasse 2. Mit dem 3:2 beim AKV Salzgitter feierten die Fuhsekicker am Samstag bereits den vierten Sieg im vierten Spiel seit dem Re-Start nach der Winterpause und kletterten auf Platz 6 der Tabelle. In Staffel 3 spielte Borussia Salzgitter am Ostermontag lediglich 2:2 bei der SG Lucklum/Veltheim II und verlor damit wichtige Punkte im Kampf um den Aufstiegsplatz.

Staffel 2

AKV Salzgitter – VfL Salder II 2:3 (1:2). Tore: 0:1 M. Schwarzburger (4.), 1:1 Sagir (24./Elfmeter), 1:2 M. Schwarzburger (34.), 2:2 Sagir (53.), 2:3 Zöfelt (67.).

In einer Partie auf Augenhöhe spielte sich das Geschehen größtenteils im Mittelfeld ab. „Beide Mannschaften haben versucht, ihre Stürmer mit Steckpässen hinter die Abwehr in Szene zu setzen. Was anderes war auf dem schwer zu bespielenden Platz auch nicht möglich“, erklärte Salders Coach Sebastian Götzfried nach dem Spiel. Seine Mannschaft war durch Mickey Schwarzburger früh in Führung (4.) gegangen und ließ sich auch vom Ausgleich per Elfmeter durch Baris Sagir (24.) nicht aus dem Konzept bringen. Erneut Mickey Schwarzburger sorgte für den 2:1-Pausenstand für die Gäste (34.). Auch Sagir schnürte nach dem Seitenwechsel einen Doppelpack und glich die Partie in der 53. Minute erneut aus. „Wir hatten hinten raus mehr Körner und haben am Ende auch verdient gewonnen“, zog Götzfried sein Fazit, nachdem Luca Zöfelt in der 67. Minute für den Endstand sorgte. „Unsere Serie hält an. Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen und gucken nun weiter von Partie zu Partie“, so der VfL-Trainer.

Staffel 3

SG Lucklum/Veltheim II – Borussia Salzgitter 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Berkling (35.), 1:1 Dao Hai (53./Elfmeter), 1:2 Spintzyk (85.), 2:2 Lorenz (90.+3).

„Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, darum müssen wir am Ende mit einem Punkt auch zufrieden sein. Allerdings war der Zeitpunkt des Ausgleichs natürlich bitter“, sagte Borussia-Trainer Björn Veckenstedt. Seine Mannschaft ging „nur“ mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine und drehte die Partie in der 85. Minute durch Rene Spintzyk, nachdem Phang Dao Hai zuvor per Elfmeter ausgeglichen hatte (53.). „Die Hoffnung war dann da, dass wir trotz der schwachen ersten Hälfte, doch mit drei Punkten nach Hause fahren“, so Veckenstedt. Allerdings sorgte in der Nachspielzeit eine Kerze vor dem eigenen Strafraum für Verwirrung in der Borussen-Defensive und Daniel Lorenz nutzte diese um zum 2:2 zu treffen.

Mehr zur 1. Fußball-Nordharzklasse: