Lichtenberg. Der TSV gewinnt das Derby beim MTV Lichtenberg am Ostersamstag mit 5:1 und bleibt somit im Kampf um die Aufstiegsplätze dabei.

Der TSV Hallendorf hat seine vierwöchige Zwangspause durch mehrere Spielausfälle in der Fußball-Nordharzliga 2 gut verkraftet. Mit einem 5:1 (1:0)-Derbysieg beim MTV Lichtenberg haben sich die Hallendorfer stark im Ligageschehen zurückgemeldet und bleiben im Kampf um die Aufstiegsränge dabei.

In den ersten 45 Minuten machten es die Lichtenberger dem favorisierten Gast aus Hallendorf schwer. Der TSV kam kaum zu Chancen, ging mit einer der wenigen Möglichkeiten dennoch durch Can Özgür nach einer halben Stunde in Führung. „Der MTV hat das richtig gut gemacht, hat tief gestanden und uns vor echte Probleme gestellt“, erklärte TSV-Coach Gökcin Özgür nach der Partie.

Der TSV Hallendorf macht kurz nach der Pause das 2:0 und spielt sich dann in einen Rausch

Zur entscheidenden Spielszene kam es dann kurz nach der Pause: Jetmir Mazreku erhöhte für den TSV Hallendorf bereits in der 47. Minute auf 2:0. Dieses Tor löste den Knoten bei den Gästen und sorgte dafür, dass die Struktur beim MTV Lichtenberg nicht mehr so vorhanden war wie noch vor der Pause. „Man kann schon sagen, dass uns dieses Tor das Genick gebrochen hat. Plötzlich haben wir die Positionen nicht mehr so konsequent gehalten wie noch in der ersten Halbzeit. Das hat Hallendorf dann eiskalt genutzt und am Ende auch verdient gewonnen“, erklärte MTV-Spielertrainer Lars Sieber.

Hussein Kanaan (57.) und Muhammed Atav (68.) sorgten dann für die endgültige Entscheidung. Domenik Müller konnte für Lichtenberg zumindest noch etwas Ergebniskosmetik betreiben (78.), ehe Xavier Bogus mit dem Schlusspfiff den Endstand herstellte. „Großes Lob an meine Mannschaft, die vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung gezeigt hat“, sagte TSV-Coach Özgür und ergänzte: „Die Jungs haben in den vergangenen Wochen nur selten trainieren können, viele Spieler sind derzeit im Fastenmonat und wir hatten eine lange Spielpause. Umso höher ist dieser Sieg einzuordnen.“

Tore: 0:1 Özgür (30.), 0:2 Mazreku (47.), 0:3 Kanaan (57.), 0:4 Atav (68.), 1:4 Müller (78.), 1:5 Bogus (90.).

