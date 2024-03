Goslar. Salder hält in Unterzahl beim Goslarer SC bis in die Nachspielzeit ein 2:2-Unentschieden und steht dann doch wieder ohne Punkte da.

So langsam stellt sich die Frage, was die Spieler des VfL Salder dem „Fußball-Gott“ angetan haben. Zum dritten Mal nach der Winterpause verlieren die Fuhsekicker ein Bezirksligaspiel durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss. Diesmal schlug der Goslarer SC bei der 2:3 (1:2)-Auswärtsniederlage des VfL in der vierten Minute der Nachspielzeit zu.

„Langsam ist das alles nicht mehr lustig“, kommentierte VfL-Trainer Florian Schubert den späten K.o. seiner Mannschaft im Nachholspiel beim GSC an Gründonnerstag, sagte aber gleichzeitig: „Die Mannschaft lebt. Wir haben gegen den TSV Üfingen, gegen Germania Wolfenbüttel und nun auch gegen Goslar mitgehalten und waren nicht das schlechtere Team. Was nicht stimmt, sind die Ergebnisse.“ Gegen Üfingen kassierte seine Mannschaft in der 87. Minute das 3:4, bei Germania Wolfenbüttel war es ein Doppelschlag in der 87. und vierten Minute der Nachspielzeit, der zur 1:3-Niederlage geführt hatte.

Der VfL Salder gleicht in Unterzahl zum 2:2 aus und kassiert in der Nachspielzeit den K.o.

In Goslar kam der VfL nach zweimaligem Rückstand zurück ins Spiel. Das frühe 0:1 durch Carsten Rall (9.) glich Patrick Marquardt nach 20 Minuten aus. Und auch nach dem 1:2 durch Kevin Doci (37.) gaben sich die Gäste nicht auf. Selbst als Norman Kientopp innerhalb von zwei Minuten zwei gelbe Karten und damit den Platzverweis kassierte (56.), war die Gegenwehr der Salderaner noch nicht gebrochen. In Unterzahl erzielte Lars-Ole Müller den erneuten Ausgleich (64.).

Danach wurde es eine Abwehrschlacht des VfL, die bis in die Nachspielzeit von Erfolg gekrönt war. „Die Jungs haben sich wirklich in alles reingeschmissen, was in Richtung unseres Tores kam“, lobte Schubert den Einsatz seiner Mannschaft. Bei einem Pfostenschuss in der Nachspielzeit landete der Ball allerdings nicht auf einem Fuß eines VfL-Abwehrmannes, sondern bei Joe Hartwig, der das Spielgerät dann über die Linie drückte. „Bitter, aber wir merken, dass die Dinge fruchten, die wir den Jungs vermitteln“, so Schubert. Jetzt müssen nur noch die richtigen Ergebnisse her...

Tore: 1:0 Rall (9.), 1:1 Marquardt (20.), 2:1 Doci (37.), 2:2 Müller (64.), 3:2 Hartwig (90.+4). Bes. Vor.: Gelb-Rot für Norman Kientopp (56., VfL Salder)

