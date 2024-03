Salzgitter-Bad/Salder. Die Victoria kommt beim SV Union Salzgitter II zu einem 2:0-Erfolg. Die VfL-Reserve schlägt auch Spitzenreiter FSV Fuhsetal.

Die Mannschaft der Stunde in der 1. Fußball-Nordharzklasse 2 bleibt der VfL Salder II. Im dritten Spiel nach der Winterpause holten die Fuhsekicker den dritten Erfolg. Diesmal gelang ein 3:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter FSV Fuhsetal. Victoria Heerte feierte hingegen den ersten Saisonsieg mit einem 2:0 beim SV Union Salzgitter II. Alle restlichen Partien mit Salzgitteraner Beteiligung sind den Wetter- und Platzbedingungen zum Opfer gefallen.

Union Salzgitter II – Victoria Heerte 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Breymann (45.), 0:2 Krömpel (78.). Bes. Vork.: Rot für Marcel Schneider (57., Union II).

Seit der Winterpause hat Lucas Laue das Sagen an der Seitenlinie von Union Salzgitter II. Er hat den Posten von Chris Juch übernommen. Gegen den bis dato sieglosen Tabellenletzten sah der neue Trainer in der ersten Halbzeit eine starke Leistung seiner Mannschaft. „Wir waren das spielbestimmende Team. Im Moment fehlt uns aber einfach das Spielglück. Außerdem werden 50:50-Entscheidungen zuletzt öfter gegen uns gefällt“, so Laue. Seine Jungs hätten sich für den guten Auftritt leider nicht belohnt. „Dafür kassieren wir eine Minute vor der Pause durch einen Kunstschuss das 0:1 und gehen mit einem Rückstand anstatt eines Vorsprungs in die Kabinen“, ärgerte sich Laue. Im zweiten Spielabschnitt wurde das Spiel umkämpfter und zwei Szenen brachen den Hausherren das Genick. Dustin Duwe blieb mit einer Knieverletzung in der Kabine und Marcel Schneider sah nach knapp einer Stunde Rot. Timo Krömpel sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung. „Das ist eine schmerzliche Niederlage“, so Laue.

VfL Salder II – FSV Fuhsetal 3:1 (1:0). Tore: 1:0 C. Schwarzburger (22.), 2:0, 3:0 M. Schwarzburger (51., 68.), 3:1 Möller (71.).

Aus einem kompakten 4-4-2 heraus haben die Hausherren gegen den Spitzenreiter agiert. „Wir haben hinten wenig zugelassen und vorne aus fünf Chancen drei Tore gemacht. Am Ende geht der Sieg in Ordnung“, freute sich Trainer Sebastian Götzfried gemeinsam mit seiner Mannschaft über den perfekten Start nach der Winterpause. Calliou und Mickey Schwarzburger sorgten mit ihren Treffern für den Coup gegen den FSV Fuhsetal. Dieser entfachte vor allem in der letzten halben Stunde enorm viel Druck. Mehr als das 1:3 durch Niklas Möller sprang dabei jedoch nicht heraus. „Mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung sind wir zum Erfolg gekommen. Vor allem in der Schlussphase haben wir hinten so gut wie alles wegverteidigt“, so Götzfried.

