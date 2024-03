Salzgitter-Bad. Der Spitzenreiter aus Salzgitter-Bad schickt Verfolger TSG Bad Harzburg mit einer 8:1-Packung auf die Heimreise und zementiert Platz 1.

Das nennt man auf neudeutsch einen „Statement-Sieg“! Nachdem die Konkurrenz in der Fußball-Bezirksliga 3 nach der 0:4-Niederlage von Tabellenführer Union Salzgitter gegen den MTV Wolfenbüttel II vergangene Woche Morgenluft witterte, unterstrichen die Eisernen mit einem 8:1 (3:1) gegen Verfolger TSG Bad Harzburg am Sonntag ihre Titel- und Aufstiegsambitionen.

Vor der Partie zeigte sich Unions Trainer Lars Freytag noch ein bisschen verhalten: „Wir streben eine Wiedergutmachung für die 0:4-Pleite gegen Wolfenbüttel an.“ Seine Mannschaft erfüllte ihm den Wunsch. Mit einem Gala-Start nahm der Tabellenführer das Heft des Handelns sofort in die Hand. Die Außenstürmer Jan Jaczak und Steffen Notzon versetzten der behäbigen Abwehr der Kurstädter sofort Nadelstiche. Zudem stießen Marvin Malandrino, Florian Koziol und Sebastian Bischoff vor der Pause stets in die freien Räume im und am Strafraum der Gäste.

Der SV Union Salzgitter wirbelt die Abwehr der TSG Bad Harzburg in der ersten Halbzeit durcheinander

Starke Ballstafetten leitete auch immer wieder Dauerläufer Sören Arzbach über die rechte Seite ein. Seinen Doppelpass mit Crispin Teuber und das anschließende Zuspiel auf Steffen Notzon nagelte Letztgenannter kurz und trocken zur 1:0-Führung in die Maschen (11.). Ein Foul an Koziol führte zwölf Minuten später zum 2:0 durch einen von Arzbach sicher verwandelten Foulelfmeter. Der Gast fand zu dem Zeitpunkt kein Mittel zur Entlastung. Vielmehr erhöhte Koziol nach Zuspiel von Jaczak auf 3:0 (27.). Ein Lebenszeichen sendeten die Harzer mit dem 1:3-Anschluss durch Filipe Almeida (34.). Die Südstädter verloren danach bis zur Pause ein wenig ihren Esprit.

Mit dem Anpfiff zum zweiten Spielabschnitt sprühte das Team des SVU jedoch wieder voller Elan. Die klaren Tempovorteile nutzen dann Jaczak mit einem Doppelpack und der eminent effektive Notzon zum vorentscheidenden 5:1 (51.). Mit dem Tor des Tages krönte Sebastian Bischoff seinen starken Auftritt. Zuvor hatte erneut Jaczak getroffen (6:1, 55.), Joel Robin Glaub setzte den Schlusspunkt (63.).

Zufrieden zeigte sich Unions Trainer Lars Freytag: „Wir haben eine starke erste halbe Stunde gespielt, dann mal zehn Minuten gewackelt. Nach der Kabinenansprache haben wir wieder richtig ins Spiel gefunden. Wir haben den Druck hochgehalten und auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Tore: 1:0 Notzon (11.), 2:0 Arzbach (23./Elfmeter), 3:0 Koziol (27.), 3:1 Almeida (34.), 4:1 Jaczak (47.), 5:1 Notzon (51.), 6:1 Jaczak (55.), 7:1 S. Bischoff (59.), 8:1 Glaub (63.).

