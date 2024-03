Lebenstedt. Die Gallier verlieren auf eigenem Platz gegen den direkten Konkurrenten TuS Cremlingen mit 1:3 und verpassen den Befreiungsschlag.

Bitterer Sonntagnachmittag für den TSV Salzgitter. In der Fußball-Nordharzliga haben die Gallier ihr Heimspiel gegen den TuS Cremlingen mit 1:3 (1:1) verloren und verpassten damit den Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge.

Hoffnungsvoll begann die Partie für den Tabellenvorletzten aus Lebenstedt. Kurz nach Anpfiff wurde TSV-Kapitän Jannick Kirschner im Cremlinger Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß wollte Kirschner selbst verwandeln, scheiterte allerdings am Cremlinger Torwart Maurice Baumgardt (2.) und bestätigte damit die alte Fußball-Weisheit, dass der Gefoulte nie selbst antreten sollte. In der Folge zeigten sich die Gäste unbeeindruckt vom guten Start des TSV und drängten den Hausherren ihr Spiel auf. Gerade die schnellen Mittelfeldspieler des TuS überliefen die TSV-Abwehr ein ums andere Mal. Mit Ausnahme gelegentlicher Entlastungsangriffe stand wenig für die Gallier auf der Habenseite.

Wenig überraschend fiel in dieser Phase auch der 0:1-Gegentreffer. Jannis Rafael Hoyer bugsierte das Spielgerät ins eigene Gehäuse (26.). Ein erstes positives Signal des TSV initiierte dann Dag-Sören Knierim, der auf Jannick Kirschner flankte. Kirschners Volleyabnahme landete jedoch in den Armen von TuS-Keeper Baumgardt. Kurz darauf dann doch der erhoffte Lichtblick: Ein schnelles Zuspiel erreichte TSV-Stürmer Kirschner, der allein auf das Gästetor zulief und Baumgardt diesmal zum 1:1-Ausgleich überwinden konnte (40.).

Der TSV Salzgitter vergibt auch den zweiten Elfmeter und spielt am Ende nur zu zehnt

Nach Wiederanpfiff bekam das Spiel der Hausherren kurzzeitig mehr Schwung. Diese Phase endete allerdings jäh, als das Team aus dem Landkreis Wolfenbüttel erneut in Führung ging (52.). Miko Hirche traf zum 1:2 aus Sicht der Hausherren. Im weiteren Spielverlauf lief für den TSV weiterhin wenig zusammen. Doch kurz vor dem Ende bot sich trotzdem die große Ausgleichschance. Erneut wurde Kirschner im gegnerischen Strafraum gefoult. Diesmal versuchte sich Ali Dia aus elf Metern und scheiterte ebenfalls am Gäste-Keeper (85.). Dessen nicht genug, foulte TSV-Abwehrspieler Patrick Blaschkowski wenig später seinen Gegenspiel als letzter Mann. Die Notbremse führte unweigerlich zum Platzverweis (88.). Den gebrauchten Tag komplettierte das 1:3 der Gäste in der Nachspielzeit (90.+2). „Solche Spiele muss man auch mal annehmen“, sagte der enttäuschte TSV-Coach Yasin Bayrakdar nach der Partie.

Tore: 0:1 Eigentor Hoyer (26.), 1:1 Kirschner (40.), 1:2 Hirche (52.), 1:3 Temiz (90.+2). Bes. Vork.: Rote Karte Blaschkowski (88., TSV).

