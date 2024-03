Adersheim. Durch die zweite Niederlage in Folge rückt die Abstiegszone für den SV Innerstetal wieder näher. Coach Dierling ist dennoch zufrieden.

Zum Auftakt des 25. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga 3 kassierte der SV Innerstetal am Freitagabend eine 0:3 (0:1)-Niederlage beim FC Arminia Adersheim. Trainer Frank Dierling war mit der Leistung seiner Mannschaft dennoch in weiten Teilen zufrieden, bemängelte allerdings die schwache Chancenauswertung.

Nach einer vollkommen verschlafenen Anfangsphase, in der auch das frühe 1:0 für die Hausherren durch Kevin Kaschner (8.) fiel, kamen die Gäste besser ins Spiel und erarbeiteten sich Chancen. Doch sowohl Kapitän Jonas Ohlendorf als auch Benedikt Richter brachten den Ball nicht im Arminia-Gehäuse unter. „Wir haben richtig gut mitgespielt, verpassen es aber, das Tor zu machen. Das war mir im Angriff etwas zu dünn, was meine Jungs da präsentiert haben. Ansonsten war ich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft“, erklärte Dierling.

Der SV Innerstetal beendet das Spiel in Adersheim nur mit neun Spielern

Mit neuem Elan ging es dann in die zweiten 45 Minuten. Diesmal war es Torjäger Luca Rosowski, der den Ausgleich liegen ließ. Auf der anderen Seite bestrafte Rene Marktl die fahrlässige Chancenauswertung der Gäste mit dem 2:0 für die Hausherren (68.). „Da kriegen wir einen Konter. Danach wird es natürlich verdammt schwer für uns“, so Dierling. Nachdem der SVI in der Schlussphase mehr und mehr den Abwehrverbund öffnete, fiel das 0:3 wieder durch Marktl vom Elfmeterpunkt (84.). Zuvor hatte Benedikt Richter die gelb-rote Karte gesehen (76.). Auch Malte Masberg flog nach zwei Verwarnungen in der Schlussminute noch vom Platz. Alles in allem ein geschenkter Abend für den SVI, dessen Abstand auf die Abstiegszone wieder etwas kleiner geworden ist.

Tore: 1:0 Kaschner (8.), 2:0, 3:0 Marktl (68., 84./Elfmeter). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Benedikt Richter (76., SVI) und Malte Masberg (90., SVI).

