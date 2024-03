Salzgitter-Bad. Die junge Fechterin vom MTV Salzgitter hat erst seit acht Monaten die Turnierreife und ist bereits Landesmeisterin mit dem Degen.

Großer Erfolg für die zahlenmäßig kleine Fechtabteilung des MTV Salzgitter. Nach einer nur kurzen Trainingszeit seit dem Einstieg in die Sportart und nur acht Monate nach Erlangen der Turnierreife hat sich die junge Shasa Ibrahim in der Altersklasse U17 für die deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Am 27. und 28. April wird das Nachwuchstalent bei den nationalen Titelkämpfen in Offenbach versuchen, ihre Erfolgsgeschichte mit dem Degen fortzuschreiben. Voraussetzung für dieses Abschneiden war enormer Trainingsfleiß, denn zusätzlich zu den Übungsstunden beim MTV Salzgitter trainiert die Gymnasiastin zweimal pro Woche als Gastfechterin in Braunschweig. Nach nur sechs Turnierteilnahmen zahlte sich der enorme Zeitaufwand mit einer fehlerfreien Leistung aus, die Shasa Ibrahim in Osnabrück als Landesmeisterin einen von vier Plätzen für Niedersachsen bei den deutschen Meisterschaften sicherte.

Der MTV weist darauf hin, dass Interessierte an der Sportart die Möglichkeit haben, an einem Probetraining teilzunehmen.

r./mh