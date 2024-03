Üfingen. Ein Doppelpack von Timm Deyer reicht nicht: Der TSV unterliegt im Nachholspiel gegen die TSG Bad Harzburg auf eigenem Platz mit 2:4.

Die kurze Erfolgsserie des TSV Üfingen ist nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge bereits wieder gerissen. Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga 3 kassierten die Kanalkicker am Mittwochabend auf eigenem Platz eine 2:4 (1:2)-Niederlage gegen die TSG Bad Harzburg.

Das Spiel endete, wie es begonnen hatte: Timm Deyer erzielte ein Tor für den TSV und schnürte seinen ersten Doppelpack im Üfinger Trikot. „Für Timm freut es mich riesig. Er entwickelt sich stetig weiter und belohnt sich nun auch mit Toren“, so TSV-Trainer Frank Leitermann. Dass zwischen den beiden Deyer-Treffern vier Tore des Gegners fielen, gefiel dem Coach naturgemäß weniger: „Wir kommen sehr gut in die Partie und gehen verdient mit 1:0 in Führung. Man muss aber auch anerkennen, dass die TSG einen kompakten Auftritt bei uns hingelegt und vor allem eine hohe Effektivität vor dem Tor gezeigt hat.“

Der TSV Üfingen gibt sich trotz eines 1:4-Rückstands nicht auf

Patrick Cesar-Delgado (25.) und Üfingens Timo Nass mit einem Eigentor (31.) sorgten für den 1:2-Halbzeitstand aus Sicht der Gastgeber. Das dritte Tor der Harzer kurz nach Wiederanpfiff durch Christian Schubert (52.) machte die Aufgabe für den TSV nicht einfacher. Gegen eine kompakt stehende TSG-Defensive fanden die Üfinger kaum ein Durchkommen. Spätestens mit dem 1:4 durch Kamil Chmiel (82.) war die Partie komplett entschieden. Dass seine Mannschaft durch Deyer noch den 2:4-Anschluss schaffte (89.), gefiel Trainer Leitermann: „In der Vergangenheit wären wir gegen solch einen Gegner vermutlich mit einem höheren Ergebnis gegen uns vom Platz gegangen. Wir haben diesmal aber gezeigt, dass wir zu keinem Zeitpunkt den Kopf in den Sand stecken und bis zum Ende kämpfen. Das ist ein Qualität meiner Mannschaft, die mir sehr zusagt.“

Es fehle nicht mehr viel zur Ligaspitze, zu der die viertplatzierte TSG Bad Harzburg zweifelsohne zähle: „Wir sind in den Spielen gegen die Topteams nicht komplett chancenlos. Aber man muss auch anerkennen, dass uns Gegner wie die TSG noch ein kleinen Schritt voraus sind – zum Beispiel in der Effektivität.“ Mit der Niederlage blieb der TSV Üfingen in diesem Kalenderjahr erstmals ohne Punkte in einem Pflichtspiel. Zuvor gab es Siege gegen den VfL Salder (4:3), den VfL Oker (4:1) und ein Remis gegen den SC Gitter (2:2).

Tore: 1:0 Deyer (14.), 1:1 Cesar-Delgado (25.), 1:2 Eigentor Nass (31.), 1:3 Schubert (52.), 1:4 Chmiel (82.), 2:4 Deyer (89.)

