Bonn. Die Cheer Community aus Lichtenberg mischt bei den deutschen Meisterschaften und deutschen Pokalmeisterschaften vorne mit.

Die Dolphins Cheer Community aus Lichtenberg gehört weiter zu Deutschlands Cheerleading-Spitze. Mit gleich sieben Teams waren die „Delphine“ am vergangenen Wochenende bei den deutschen Meisterschaften sowie deutschen Pokalmeisterschaften in Bonn vertreten und maßen sich mit den besten Mannschaften des Landes. Die Ausbeute von drei zweiten Plätzen und zweimal Rang 4 kann sich durchaus sehen lassen.

Über die Landes- und die Regionalmeisterschaften hatten sich die Dolphins-Teams für das Großevent in Bonn qualifiziert. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, sich mit den besten Mannschaften aus ganz Deutschland messen zu dürfen. Dahinter steckt viel Training – zum Teil sind unsere Teams vier- bis fünfmal in der Woche in der Halle. Für diesen Aufwand wurden wir nun mit guten Platzierungen belohnt“, freute sich Dolphins-Sprecherin Christine Kriwat.

Die Dolphins „Divas“ kommen bei den Seniors auf Platz 2 und qualifizieren sich für die 2. Bundesliga

Zu Beginn der Zwei-Tages-Veranstaltung im Telekom Dome, in dem normalerweise die Bundesliga-Basketballer aus Bonn ihre Heimspiele austragen, waren die jüngsten Teams der Dolphins an der Reihe. Die „Fairies“ und die „Princesses“ feierten ihre Premiere bei den deutschen Pokalmeisterschaften und sammelten ihre ersten Erfahrungen auf Bundesebene. Im Level Primary 0 (Beginner) kamen die „Fairies“ mit 7,37 Punkten auf einen starken 11. Platz unter insgesamt 32 Teams. Im 20er-Feld des Level Primary 1 (Novice) reichte es für die „Princesses“ mit 6,74 Punkten zu Platz 13.

Bei den deutschen Meisterschaften im Allgirl Junior-Level 4 waren die „Primadonnas“ aus Lichtenberg am Start und ließen mit 6,91 Zählern auf Platz 4 zwei Teams hinter sich. Die Leistung ist umso bemerkenswerter, da das Team erstmals im höheren Level antrat. Mit dieser Leistung haben die „Primadonnas“ nun den Status der Nachwuchsbundesliga erhalten. Noch besser lief es bei den „Divas“. Im Allgirl Senior-Level 6 kamen sie auf starke 8,15 Punkte und mussten nur die Wildcats „Force“ aus Braunschweig vorbeiziehen lassen. Zusätzlich zum Gewinn der Vizemeisterschaft gab es auch noch die Qualifikation zur 2. Bundesliga.

Die Dolphins „Bellas“ und „Code Blue“ freuen sich jeweils über Rang 2 im deutschen Pokal

Am Sonntag ging es dann für die drei restlichen Lichtenberger Teams bei der deutschen Pokalmeisterschaft um vordere Platzierungen. Im Youth-Level 1 (Novice) hatten die „Class1cs“ starke Konkurrenz und kamen aufgrund einiger kleiner Fehler in ihrer Performance am Ende mit 7,56 Punkten auf Platz 4 von 15. Im Youth-Level 2 (Intermediate) war der Jubel bei „Code Blue“ über 7,98 Punkte und Platz 2 riesig groß. Da war es auch egal, dass zum Pokalmeistertitel lediglich 0,02 Punkte auf die „Sonics Rays“ aus Vorsfelde fehlten. Dritter „Vize“ an diesem Wochenende wurden die Lichtenberger „Bellas“, die im Senior-Level 4 mit 7,62 Punkten Silber holten.

Die Dolphins „Code Blue“ strahlten um die Wette. Sie holten im Youth-Level 2 Silber bei den deutschen Pokalmeisterschaften. © oh | Verein

„Die Trainer haben tolle Arbeit geleistet und alle Programme nochmals optimiert. Außerdem geht ein Dank an die mitgereisten Fans, die uns lautstark mit Fahnen und Trommeln angefeuert und unterstützt haben. Die Ausbeute kann sich mehr als sehen lassen“, zog Dolphins-Sprecherin Christine Kriwat ein zufriedenes Fazit zu einer erfolgreichen Meisterschaftssaison. Diese hatte für die Dolphins auch einen goldenen Anstrich. Bereits Anfang März hatten die Dolphins „Riptide“ bei der German All Level Championship in Hamburg mit einer fehlerfreien Routine und einer starken Performance für freudige Gesichter in Lichtenberg gesorgt. Mit 95,06 Punkten setzte sich das Team im internationalen Open Code Level 3 gegen die gesamte Konkurrenz durch.

