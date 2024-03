Lebenstedt. Am Aufstieg der Sportfreunde ändert das 3:5 bei der SG Drömling/Königslutter nichts. Kommende Saison geht‘s in der Landesliga weiter.

Der SC Salzgitter Sportfreunde hat die Badminton-Verbandsklassensaison mit zwei Nachholspielen beendet. Gegen den ASC Göttingen II gelang dem Team um Kapitän Jörgen Fuchs ein 6:2-Sieg, gegen die SG Drömling/Königslutter kassierte der SCS zum Abschluss eine 3:5-Niederlage – die einzige in dieser Spielzeit. Der Meistertitel und der Aufstieg in die Landesliga standen bereits vor den beiden Partien fest.

„In den letzten beiden Spielen war bei uns schon etwas die Luft raus, da der Meistertitel bereits vorher feststand. Es war schon komisch, dass wir den Aufstieg nicht an einem ganz normalen Spieltag feiern konnten. Trotzdem freuen wir uns natürlich riesig, dass wir es geschafft haben“, sagte Fuchs.

Beim SC Salzgitter ist in den beiden Nachholspielen ein wenig die Luft raus

Mit dem 6:2 gegen den ASC Göttingen II sorgte der SCS dafür, dass die Universitätsstädter in die Bezirksliga abgestiegen sind. Alle Spiele der Begegnung gingen über zwei Sätze, wobei nur Ersatzmann Bernd Tiefenberg im dritten Herreneinzel und Frontmann Marcel Adam als Verlierer vom Platz gingen. Für den frischgebackenen Paralympics-Teilnehmer Adam war es die erste Niederlage im zehnten Saisonspiel. In der Hinrunde hatte er seinen Gegner Jonas Abromeit noch in drei Sätzen geschlagen, diesmal gab es ein 10:21, 14:21. „Man muss aber auch dazu sagen, dass Marcel mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen hatte“, sagte Kapitän Fuchs.

Gegen die SG Drömling/Königslutter lief es wieder besser für Adam. Er gewann sein Einzel gegen Jonas Wiedener deutlich mit 21:16, 21:17 und siegte im Doppel an der Seite von Sebastian Tschee mit 21:14, 14:21, 21:14. Es war eines von fünf Dreisatzspielen in dieser Begegnung. Auch Yvonne Lößner holte ihren Einzelpunkt gegen Elisa Reder mit einem 12:21, 21:16, 21:18. Die restlichen Partien über die volle Distanz gingen jedoch an Drömling. Sowohl Jörgen Fuchs (16:21, 21:12, 18:21) als auch Thomas Lößner (21:14, 13:21, 18:21) sowie das Damendoppel Yvonne Lößner/Jennifer Dreyer (12:21, 21:17, 19:21) waren nah dran, zumindest ein Unentschieden in der Endabrechnung zu holen.

Der SC Salzgitter sucht für die kommende Landesliga-Saison noch Verstärkung

Letztlich stellte die knappe 3:5-Niederlage zum Abschluss nur einen kleinen Makel einer ansonsten starken Saison der Sportfreunde dar. „Ich bin schon mit der Erwartung in die Saison gegangen, dass wir oben mitspielen können. Da dachte ich aber auch, dass Marcel Adam bei allen Spielen dabei ist“, sagte Fuchs. Da sich der Topspieler jedoch parallel bei internationalen Turnieren noch für die Paralympischen Spiele in Paris in diesem Sommer qualifizieren wollte, musste die Mannschaft oft ohne ihren besten Mann auskommen. „Wir haben alle nahezu eine perfekte Saison gespielt und die Ausfälle von Marcel gut kompensiert. Der Aufstieg ist jetzt der gerechte Lohn dafür“, freute sich Fuchs.

Für die kommende Landesliga-Saison sucht der Kapitän allerdings noch nach Verstärkungen: „Jennifer Dreyer hat angekündigt, dass sie nicht mehr weitermachen wird. Mit lediglich zwei Damen wird es schwer eine Liga höher. Außerdem wird Marcel wieder viel international unterwegs sein und dementsprechend häufig ausfallen. Von daher brauchen wir auch im Herrenbereich noch mindestens eine Verstärkung. Das Aufstiegsrecht nehmen wir aber in jedem Fall wahr“, sagte Fuchs.

