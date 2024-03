Vechelde. Die Salzgitteraner Regionalliga-Volleyballer schlagen die Vallstedt Vechelde Vikings mit 3:0 und werden am Ende noch Sechster.

Die SG STV/MTV Salzgitter wird auch in der kommenden Saison in der Volleyball-Regionalliga der Männer spielen. Die Mannschaft von Trainerin Bianca Kerkmann fuhr am letzten Spieltag der aktuellen Spielzeit einen souveränen 3:0 (25:12, 25:11, 25:22)-Derbysieg bei den Vallstedt Vechelde Vikings ein und sicherte damit die Klasse. In der Abschlusstabelle belegt die SG gar Platz 6.

Von Anfang an drückten die Gäste dem Spiel in Vechelde ihren Stempel auf. „Die Vikings sind wie in den vergangenen Partien nicht mit ihrer ersten Garde aufgelaufen. Anscheinend hat das Verletzungspech nicht nur uns in dieser Saison ereilt“, erklärte Kerkmann, deren Team in den ersten beiden Sätzen ein Angriffsfeuerwerk ablieferte und den Nachbarn gar nicht zur Entfaltung kommen ließ. „Wir haben fast jeden langen Ballwechsel gewonnen. Das war ein Ausdruck der einhundertprozentigen Fokussierung meiner Jungs. Ich war sehr zufrieden, wie meine Mannschaft mit dem Druck, der zweifelsohne da war, umgegangen ist“, freute sich Kerkmann über das 25:12 und das 25:11 in den ersten beiden Sätzen.

Die SG STV/MTV Salzgitter sichert den Klassenerhalt bereits nach zwei Sätzen

Der Klassenerhalt war damit bereits in Sack und Tüten, denn die SG hatte den einen Punkt, der noch zum Ligaverbleib gefehlt hatte, bereits sicher. Vielleicht war es auch diese Gewissheit, die ein Paar Prozentpunkte Fokussierung bei den Salzgitteranern verlieren ließ. „Wir waren im dritten Satz nicht mehr ganz so druckvoll wie zuvor“, sagte Kerkmann. So waren es plötzlich die Vikings, die das Spiel bestimmten und konsequent in Führung lagen. „Erst beim Stand von 19:19 konnten wir ausgleichen und uns den Satz dann sichern. Ich bin sehr froh, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft und mit diesem deutlichen Sieg sichern konnten“, erklärte Kerkmann kurz vor der Abfahrt zur Saisonabschlussfeier nach Braunschweig.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die SG STV/MTV Salzgitter sogar mit einer Niederlage in der Liga geblieben wäre. Denn die GfL Hannover hatte erwartungsgemäß beim Meister und Aufsteiger VfL Lintorf mit 1:3 verloren. So konnte der ASC Göttingen durch einen 3:0-Erfolg bei den TSV Giesen Grizzlys III noch an den Landeshauptstädtern vorbeiziehen. Die GfL Hannover muss damit gemeinsam mit dem VC Osnabrück den Gang in die Oberliga antreten. Durch die Niederlage der Giesen Grizzlys III belegte die SG STV/MTV Salzgitter sogar noch Platz 6 in der Abschlusstabelle einer nervenaufreibenden Saison.

