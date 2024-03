Einbeck. Hannah Fritze holt sich Gold beim Sprung und schafft Landes-Qualifikation. Am Schwebebalken haben die Gebhardshagenerinnen Probleme.

Neun Turnerinnen des SV Glück Auf Gebhardshagen hatten sich für fünf verschiedene Wettkampfklassen des Bezirks-Cups in Einbeck qualifiziert. Sie stellten sich damit einer breiten und starken Konkurrenz, zum Teil waren bis zu 30 Turnerinnen in einer Wettkampfklasse am Start.

Am wenigsten beeindruckt schien die jüngste Gebhardshagenerin von den ungewohnten Wettkampfbedingungen zu sein. Joline Weule konnte am Reck eine tolle Übung abliefern, blieb allerdings an den anderen drei Geräten hinter ihren Qualifikationsleistungen zurück. Am Ende stand sie auf Rang 20. Im Pflichtwettkampf der P6-8 ging es nicht nur um akkurate Ausführung, sondern um möglichst viele Punkte im Ausgangswert, was die Schwierigkeit der gewählten P-Stufe entschied. Mit einer P8 am Boden hatte Marlin Behme schon den richtigen Grundstein gelegt und mit den Top-10 mithalten. Auch am Sprung lief es gut. Damit schaffte sie einen tollen 16. Platz. Teamkameradin Leonie Klose war als Nachrückerin dabei und kam auf den 28. Platz.

Hannah Fritze holt sich Gold beim Sprung und qualifiziert sich fürs Landesfinale

Am zweiten Tag kamen die Kür-Turnerinnen der Leistungsklasse LK3 zum Zug. Merle Siebenhaar, die in diesem Jahr ihr überraschendes Kür-Debüt gab, konnte trotz Sturz am Balken ihre Punktzahl aus der Vorrunde erreichen und belegte damit Platz 13 bei den Jüngsten.

Mit deutlich mehr Erfahrung gingen die beiden Hannahs – Fritze und Brandeis – in den Wettkampf der 14- bis 17-Jährigen. Vom missglückten Wettkampfstart am Balken ließen sich beide nicht weiter beeindrucken. Am Boden und Sprung lief es dann gut, für Hannah Fritze sogar sehr gut. Denn mit ihrem fast perfekten Halb-halb über den Sprungtisch holte sie die höchste Wertung und damit die Goldmedaille in der Einzelwertung. Insgesamt schaffte sie mit dem 6. Platz auch die Qualifikation zum Landesfinale in Hildesheim Ende April. Hannah Brandeis belegte einen hervorragenden 10. Platz.

Die Turnerinnen des SV Glück Auf Gebhardshagen haben auf dem Balken Probleme

Auch die zwei über 18-jährigen Lena Potstada und Emily Makovic konnten vor allem am Sprung punkten. Am letzten Gerät – dem Schwebebalken – lagen dann allerdings die Nerven blank, auch sie kamen nicht sturzfrei durch die Übung und mussten viele Punkte liegen lassen. Für Potstada war es nach einer einjährigen Verletzungspause ein Comeback, das sie mit dem 14. Rang krönte. Emily Makovic belegte am Ende den 16. Platz.

„Am Balken war irgendwie der Wurm drin, aber ansonsten haben alle souverän ihre Leistungen gezeigt,“ äußert sich Trainerin Kathrin Opolka nach dem Wochenende. „Über das Abschneiden von Hannah freuen wir uns natürlich riesig“, lobte die Trainerin die Leistung von Hannah Fritze.