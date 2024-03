Goslar. Die Schwimmerinnen vom SC Hellas und vom SC Delphin stechen aus dem Aufgebot der Salzgitteraner beim internationalen Meeting heraus.

Beim internationalen Schwimmmeeting um den Goslarer Adler traten aus 34 Vereinen 457 Aktive zu 2003 Einzel- und 23 Staffelstarts im Aquantic an. Aus Salzgitter waren mit dem SC Delphin und dem SC Hellas ebenfalls zwei Vereine vertreten.

Für den SC Hellas absolvierte Ferike Tynior in der Alterswertung 2004 und älter nicht nur ein buntes Schwimmprogramm, sondern sammelte auch ein vielfältig schimmerndes Medaillensortiment. Ihre Starts über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Freistil endeten für sie alle mit der Goldmedaille. Über 50 und 100 Meter Schmetterling sowie 200 Meter Lagen sicherte sich Tynior zudem Silber.

Weitere junge Aktive des SC Hellas wie Toni Alexander Merker, Linus Schmitz und Stella-Lee Bilic sammelten weitere wichtige Wettkampferfahrungen. Für Gabsi Rayen waren es die ersten Starts in Wettkampfatmosphäre über 50 Meter Brust und 50 Meter Rücken.

Beim SC Delphin wurde es für Loraine Eberlein im Jahrgang 2007 auch recht bunt, was die Medaillensammlung anbetraf. Zu ihren Erfolgen des Tages gehört in ihrer Alterswertung Gold über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil, Silber über 50 und 200 Meter Freistil sowie Bronze über 50 Meter Brust und 100 Meter Lagen. Ihre Vereinskameradin Jule Freytag gewann im Jahrgang 2008 Bronze über 100 Meter und 200 Meter Rücken.

Für den Delphiner Kai-Christian Lipper im gleichen Jahrgang lief es erfolgreich in den Brust-Disziplinen. Über 100 und 200 Meter gewann er Silber sowie Bronze über 50 Meter Brust. Weitere Delphiner in Goslar mit am Start waren Keighley Strebe, Rodion und Yelsei Rozchenko, Svyataslav Shausky, Ilay Ölmez, Lukas Eberlein und Jérémie Deimling.