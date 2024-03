Hallendorf. Aufgrund von Krankheiten treten nur sieben Spieler gegen Thorny Roses Hildesheim an. Das 4:8 ändert nichts am Meistertitel.

Die Saison-Abschlusskür, sie ist den Dartern des DC Hallendorf in der Niedersachsenliga gehörig misslungen. Mit 4:8 musste sich der designierte Meister den Thorny Roses aus Hildesheim geschlagen geben und kassierte damit die zweite Niederlage der Spielzeit. Das unbefriedigende Ergebnis änderte jedoch nichts an der Feierlaune der Hallendorfer, die Anfang Juni um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen werden.

Aufgrund von kurzfristigen krankheitsbedingten Absagen, konnten die Hausherren nur sieben Spieler aufbieten und gingen dadurch von vornherein mit einem 0:1 in die Begegnung mit den Hildesheimern. „Da es für beide Teams um nichts mehr ging – wir waren bereits Meister, Hildesheim hatte den Klassenerhalt sicher – entwickelte sich ein schönes Spiel in freundschaftlicher Atmosphäre“, erklärte DCH-Kapitän Markus Hoffmann, der für das Highlight in den Einzeln sorgte. Gegen Torsten Schröder entwickelte sich eine Partie auf höchstem Niveau. Beide Spieler hatten beim Stand von 2:2 einen Drei-Dart-Schnitt von 95 Punkten. Diesen Wert konnten die beiden Kontrahenten im Decider zwar nicht halten, kamen beim 3:2 für den Gast aber beide auf einen Schnitt von über 80 Punkten.

Da nur Eugen Stober (3:0), Kevin Nitschke (3:1) und Patrick Heitmüller (3:2) ihre Einzel gewinnen konnten, ging es mit einem 3:5-Rückstand der Gastgeber in die vier abschließenden Doppelpartien. Noch war der Sieg im letzten Saisonspiel für den DCH also möglich, vor allem weil die Hallendorfer über die ganze Spielzeit eine starke Leistung in dieser Disziplin gezeigt hatten. Doch am Samstag wollten die Darts nicht so fliegen, wie es die DCH-Spieler wollten. Lediglich Nitschke/Heitmüller sorgten für einen weiteren Punkt des Meisters, der das Vereinsheim „Zur Halbzeit“ als 4:8-Verlierer und trotzdem zufrieden über eine grandiose Saison verließ.

mh