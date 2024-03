Thiede. Gegen die HSG Langelsheim/Astfeld laufen die Regionsoberliga-Handballer fast das ganze Heimspiel über einem Rückstand hinterher.

Der FC Viktoria Thiede hat die nächste knappe Heimniederlage in der Handball-Regionsoberliga der Männer kassiert. Nach dem 23:24 gegen die SG Zweidorf/Bortfeld II, verlor das Team von Trainer Jörg Geschwandner nun mit 29:30 (13:15) gegen die HSG Langelsheim/Astfeld.

Das Spiel begann sehr vielversprechend für die Hausherren, die durch zwei Tore von Sascha Frank bereits nach 70 Sekunden mit 2:0 führten. Es folgte ein 4:0-Lauf der Gäste aus dem Harz, die sich die erspielte Führung fortan nicht mehr aus der Hand nehmen ließen. Niels Rösner (5:5, 13. Minute) und Eric Stangenberg (7:7, 16. Minute) konnten das Spiel in der ersten Halbzeit zwar noch zweimal ausgleichen, aber die Gäste schafften es immer wieder, sich ein kleines Polster zu erarbeiten. So ging es mit 13:15 in die Kabinen.

Viktoria Thiede trotzt Rückständen und einem Platzverweis – zum Sieg reicht es aber nicht

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es der Viktoria nicht, sich die Führung zurückzuholen. Im Gegenteil: Zwischenzeitlich lagen die Thieder mit fünf Treffern im Rückstand (18:23, 41. Minute). Aufgegeben hatten sich die Schwarz-Gelben aber noch lange nicht. Wieder kämpften sich die Gastgeber heran. Und das sogar in Unterzahl, weil Niels Rösner in der 42. Minute die dritte Zeitstrafe kassierte und fortan zuschauen musste. Sascha Frank versenkte in der 46. Minute einen Siebenmeter zum 22:23-Anschluss. Das Spiel wog nun hin und her, ehe sich Langelsheim erneut mit drei Toren absetzen konnte (24:27, 53. Minute). Beim Stand von 27:30 aus Sicht der Thieder schien die Partie zweieinhalb Minuten vor Ende entschieden. Patrick Mertens und Johannes Ahlbrecht – der am Ende mit sechs Toren Thiedes Topscorer wurde – machten es mit ihren Toren in den Schlussminuten jedoch noch einmal spannend. Doch wie schon in den 60 Minuten zuvor, wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe und mit ein bisschen Glück gewinnen wir das Ding sogar. Aber uns hat heute genau dieses Quäntchen Glück gefehlt“, so Viktoria-Trainer Jörg Geschwandner.

Thiede: Hanuschik, Müller – Felten 2 Tore, Hilse 1, Mertens 3, Urban, Ritter 2, Ahlbrecht 6, A. Frank 2, Kron 1, Stangenberg 4, S. Frank 5, Rösner 3.

