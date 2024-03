Salzgitter. Die A-Junioren aus Salzgitter-Bad besiegen den SV Reislingen/Neuhaus mit 5:4. Auch die Landesliga-U17 des SCU ist erfolgreich.

Die U19-Fußballer des SCU SalzGitter haben mit einem 5:4-Arbeitssieg über den SV Reislingen/Neuhaus den Sprung auf die Nicht-Abstiegsplätze geschafft. Die B-Junioren des SCU haben mit dem 4:0-Erfolg über die JSG Goslar das Mittelfeld der Landesliga-Tabelle erreicht. Die A-Junioren des KSV Vahdet Salzgitter unterlagen der JSG Weper in der Bezirksliga glatt mit 0:3 und stecken weiter am Tabellenende fest.

Landesliga

A-Junioren: SCU SalzGitter – SV Reislingen-Neuhaus 5:4 (2:3). Tore: 1:0 Feldberg (8.), 2:0 Speh (14.), 2:1 Koloska (27.), 2:2, 2:3 Schiffers (31., 45.+1), 3:3 Dreyer (49.), 3:4 Schröder (54.), 4:4 Glaub (86.), 5:4 Cisse (88.).

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack von SCU-Trainer Sebastian Hiebsch. Len Feldberg und Gerrit Speh versenkten die ersten beiden Torchancen innerhalb der ersten zehn Minuten zur 2:0-Führung für die Hausherren. Danach bekam die Abwehrreihe keine Ordnung in ihr Stellungsspiel bei Eckbällen der Reislinger Elf. Vier Standards nutzten die Gäste zu Toren. „Wir haben Moral gezeigt und uns trotz der Schwäche bei drei Ecken und einem Freistoß wieder ins Spiel zurück gekämpft. Das hat Nerven gekostet. Dabei hätten wir die Tore zum Sieg schon eher als in den letzten fünf Minuten markieren können “, sagte SCU-Trainer Sebastian Hiebsch nach dem Abpfiff.

B-Junioren: SCU SalzGitter – JSG Goslar 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Raeth (7.), 2:0 Petrocenko (15.), 3:0, 4:0 Schneider (38., 67.).

Schon vor dem Anpfiff kam beim Trainer des SCU, Crispin Teuber, keine Frage nach dem Ausgang des Spiels auf. „Wir wollten den Sieg mit aller Macht. Meine Jungs haben den Gegner ab der ersten Minute in der eigenen Hälfte festgeschnürt. Meine Truppe hat sich für den Auftritt belohnt“, stellte der Mittelfeldspieler der Bezirksliga-Herren des SV Union nach der Partie gegen das weiterhin punktlose Tabellenschlusslicht hochzufrieden fest.

Bezirksliga

A-Junioren: KSV Vahdet Salzgitter – JSG Weper 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Mali (8.), 0:2 Gücan (20.), 0:3 Mali (29.).

Im Kellerduell erwischte der Gast aus Moringen den besseren Start. Zudem überraschte die JSG Weper mit einem stark veränderten Aufgebot. Mahmut Keneri verpasste mit seinem Lattenkracher in der 11. Minute den 1:1-Ausgleich – wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre... „Der Gast hat verdient gewonnen“, blieb Vahdets Trainer Mohamed Cheklam so aber nur der Glückwunsch an den Gegner.

C-Junioren: SV Arminia Vechelde – SCU SalzGitter 0:5 (Nichtantritt Heim). Die Heimelf trat gegen den Spitzenreiter aus der Südstadt nicht an.

