Viktoria Thiede hat einen echten Coup in der Fußball-Nordharzliga gelandet. Das Team um Spielertrainer Marvin Pramme besiegte den SV Wendessen überraschend deutlich mit 3:1. Einen Sieg landete auch GA Gebhardshagen, das die Reserve von Germania Wolfenbüttel mit 2:1 auf die Heimreise schickte. 1:1 endete die Partie des TSV Salzgitter bei der SG Sickte/Hötzum.

FC Viktoria Thiede – SV Wendessen 3:1 (1:0).Tore: 1:0 Pramme (41.), 2:0 Eigentor Duerholz (63.), 3:0 John (82.), 3:1 Al-Zein (90+2). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Thiedes Schulz (89.).

Nach der Partie sprach Spielertrainer Marvin Pramme von einem klaren Ausrufezeichen. „Wir haben eine überragende Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht und das von der ersten bis zur letzten Minute“, lobte er sein Team, das er selbst mit 1:0 in Führung geschossen hatte (41.). Dabei war die erste Hälfte geprägt von vielen Zweikämpfen. In Hälfte 2 sahen die Zuschauer das gleiche Bild – sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld beherrschten das Geschehen. Ein Eigentor sorgte für das 2:0. Eine von Maximilian John getretene Ecke wurde abgefälscht und landete im SVW-Tor (63.). In der 82. Minute war es wieder John, der einen Freistoß zum 3:0 versenkte. Erneut wurde der Ball abgefälscht. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Am Ende stand ein verdienter Sieg für die Schwarz-Gelben zu Buche.

SG Sickte/Hötzum – TSV Salzgitter 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Weddig (17.), 1:1 Moussis (90+4).

Total zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft war TSV-Trainer Yasin Bayrakdar nach dem ersten Spiel der Rückrunde. „Es war eine super Vorstellung, bei der wir es leider verpasst haben, in den ersten 45 Minuten drei bis vier Tore vorzulegen. So ging es mit einem 0:1 in die Pause“, erklärte der Coach. Leider habe es nicht zu drei Punkten gereicht, obwohl die Gäste ein Spiel auf ein Tor abgeliefert hatten. „Meine Jungs haben nie aufgegeben, bis zum Schluss an sich geglaubt und spät noch den gerechten Ausgleich erzielt. Darauf können wir für kommende Aufgaben aufbauen“, sagte Bayrakdar.

SV GA Gebhardshagen – BV Germania Wolfenbüttel II 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Fritz (30.), 1:1 Rietzler (45.+3), 2:1 Eikel (62.).

GA-Coach Timo Kleiner sah ein „durchweg zerfahrenes Spiel“, wobei es zur Pause leistungsgerecht 1:1 stand. Im zweiten Abschnitt hätten beide Teams zahlreiche Chancen liegengelassen. „Unser Siegtor war super über die Außenbahn herausgespielt, und wir hatten zum Schluss das Glück des Tüchtigen“, bilanzierte Kleiner.

