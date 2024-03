Salzgitter. Innerstetal-Reserve schlägt den AKV mit 3:2. Bei Borussia Salzgitter gibt es große Differenzen zwischen Mannschaft und Verein.

Lediglich zwei von vier angesetzten Spielen in der 1. Fußball-Nordharzklasse sind am Sonntag über die Bühne gegangen. Der SV Innerstetal II schlug den AKV Salzgitter und der VfL Salder II fuhr den nächsten Derbysieg gegen Victoria Heerte ein. Die Partien der beiden Teams von Borussia Salzgitter sind ausgefallen – jeweils aus unterschiedlichen Gründen.

Staffel 2

GA Gebhardshagen II – Borussia Salzgitter II (Nichtantritt Gast).

„Wir haben heute endgültig entschieden, nicht mehr für Borussia Salzgitter aufzulaufen. Der Vorstand und die 1. Herren hält sich nicht an die vor Saisonbeginn vereinbarte Abmachung. Man hat uns einige Tage vor Rückrundenstart mitgeteilt, dass wir nur um die goldene Ananas spielen. Somit wird uns ein möglicher Aufstieg verweigert“, heißt es in einem Schreiben der zweiten Mannschaft der Borussen. Deren Spielertrainer Cesur Atac erklärt zusätzlich, dass ihm gesagt wurde, dass selbst im Falle eines Aufstiegs, die erste Mannschaft das Spielrecht in der Nordharzliga bekommen würde. „Wir haben uns in zwei Jahren bei Borussia immer vorbildlich verhalten, haben uns in den Dienst des Vereins gestellt und als ehemalige dritte Mannschaft immer ausgeholfen, wenn Not am Mann war. Und nun das. Wir sind einfach nur enttäuscht“, so Atac.

Fußball-Obmann Denis Kuprienko stellt die Situation anders dar: „Wir haben der zweiten Mannschaft zu keinem Zeitpunkt einen Aufstieg verweigert. Im Gegenteil: Es wurde klar verdeutlicht, dass die Zweite automatisch zur ersten Mannschaft wird, sollte der Aufstieg gelingen.“ Dies habe Atac und seinem Trainerkollegen Ulhak Kalkan jedoch nicht gereicht. „Sie wollten – egal was passiert – die Zusage haben, am Saisonende die erste Mannschaft zu stellen. Das konnten wir natürlich nicht zusagen“, so Kuprienko. Daraufhin habe das Trainerduo mit der Abmeldung der kompletten Mannschaft gedroht. „Der Vorstand hat sich auf diese ,Erpressung‘ nicht eingelassen. Wir haben den Trainern die Möglichkeit gegeben, bis zum Saisonende weiterzumachen, um sich dann einen neuen Verein zu suchen“, so Kuprienko. Inzwischen hat die zweite Mannschaft selbst für klare Verhältnisse durch die Spielabsage am Sonntag gesorgt und wird mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet, wie der Obmann bestätigt.

Kapitän und Spielertrainer Cesur Atac (in Blau) und der SV Borussia Salzgitter II werden in dieser Saison aufgrund von Differenzen mit der Vereinsführung kein Spiel mehr bestreiten. © regios24 | Michael Uhmeyer

VfL Salder II – Victoria Heerte 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Schneider (25.), 1:1 Garbacik (40.), 2:1, 3:1 M. Schwarzburger (89., 90.).

„Victoria Heerte hat uns heute alles abverlangt. Wir haben hier einen Arbeitssieg in einem fair geführten Spiel eingefahren“, freute sich VfL-Trainer Sebastian Götzfried über die nächsten drei Punkte seines Teams. Der eingewechselte Mickey Schwarzburger wurde mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase zum Matchwinner für den VfL.

SV Innerstetal II – AKV Salzgitter 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Körber (17.), 1:1 Bozkurt (36.), 2:1, 3:1 S. Hartmann (45., 75.), 3:2 Karaivanov (87.).

Für den SV Innerstetal II traf Sven Hartmann doppelt, vor allem das 2:1 mit dem Pausenpfiff war für den Ausgang des Spiels enorm wichtig.

Staffel 3

Borussia Salzgitter – MTV Wolfenbüttel III (Nichtantritt Gast). Die Borussia springt durch die kampflosen drei Punkte auf Platz 3.

