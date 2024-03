Lebenstedt. Die Lebenstedter bleiben auch im dritten Spiel des Jahres punktlos. Gegen die TSG Bad Harzburg steht am Ende eine 1:3-Heimniederlage.

Fortuna Lebenstedt kommt in der Fußball-Bezirksliga einfach nicht vom Fleck. Das 1:3 (0:0) gegen die TSG Bad Harzburg am Sonntag auf eigenem Platz war bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel in diesem Kalenderjahr. Dabei hatte es nach 90 Minuten noch 1:1 gestanden ...

„Ich bin ganz ehrlich eine 0:6-Niederlage wie vergangene Woche bei Union ist einfacher zu akzeptieren als das, was heute hier passiert ist“, sagte ein geknickter Fortuna-Trainer Daniel Reinsch nach einer wilden Schlussphase. Seine Mannschaft hatte abwartend gegen den Tabellenvierten agiert. „Und ich muss ehrlich sagen, dass ich Bad Harzburg in den vergangenen Spielen stärker in Erinnerung hatte“, sagte Reinsch, der sich nach der torlosen ersten Halbzeit durchaus etwas ausgerechnet hatte.

Der Verwaltungsmodus von Fortuna Lebenstedt wird spät bestraft

Spätestens nach dem 1:0 durch Raul Mora-Loreno (58.) wuchsen die Hoffnungen des Trainers und der heimischen Fans auf dem Wiedehopp. „Die Führung war tatsächlich nicht unverdient. Wir hatten ein Chancenplus“, so Reinsch. Allerdings schaltete seine Mannschaft in der Folge in den Verwaltungsmodus. Ein langer Ball auf den wuchtigen TSG-Stürmer Marcel Schaare sorgte dann für den Ausgleich (78.). „Der Junge ist wirklich schwer zu verteidigen durch seine Lufthoheit“, sagte der Fortuna-Trainer.

Der Verwaltungsmodus seines Teams hielt weiter an und schien auch für zumindest einen Punkt zu reichen. Doch Irhad Ahmatovic zerstörte die Hoffnung der Krähenrieder mit seinem Treffer zum 2:1 für die Gäste in der 93. Minute. „Wir schmeißen danach alles nach vorne, kriegen auch noch mal eine Ecke und schicken unsere Keeper Simon Kässmann in den gegnerischen Strafraum. Die Ecke wird lang geklärt und der Bad Harzburger braucht nur noch ins leere Tor einzuschieben“, beschrieb Reinsch das 1:3 wiederum durch Ahmatovic

Tore: 1:0 Lora-Moreno (58.), 1:1 Schaare (78.), 1:2, 1:3 Ahmatovic (90.+3, 90+3).

