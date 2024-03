Salzgitter-Bad. Die Regionalliga-Volleyballer verpassen durch die 2:3-Heimniederlage gegen den ASC Göttingen den vorzeitigen Klassenerhalt.

Die SG STV/MTV Salzgitter muss bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Volleyball-Regionalliga zittern. Durch eine 2:3 (25:19, 18:25, 18:25, 25:13, 13:15)-Heimniederlage gegen den ASC Göttingen verpasste das Team die vorzeitige Entscheidung im Abstiegskampf.

Zum Spiel: In den Sätzen 1 und 4 hatten die Hausherren alles im Griff. Vor allem Mittelblocker Tobias Schneider stelle die Gäste aus Göttingen vor schier unlösbare Aufgaben. Dementsprechend deutlich gingen die Sätze mit 25:19 und 25:13 an die SG. „Warum wir diese Leistung in den Durchgängen 2 und 3 nicht an den Tag gelegt haben, bleibt für mich ein Rätsel. Plötzlich hatte Göttingen Spaß am Spiel und wir waren nicht zu 100 Prozent auf dem Feld“, erklärte Trainerin Bianca Kerkmann im Nachgang. Jeweils 25:18 siegten die Göttinger im zweiten und dritten Satz. „Wir haben immer auf die selbe Stelle gespielt und der ASC hat sich darauf eingestellt“, so Kerkmann.

Zwei vermeidbare Fehler kosten den zweifachen Punktgewinn für die SG STV/MTV Salzgitter

Nachdem ihre Mannschaft in Satz 4 das Ruder wieder rumgerissen hatte, war die Trainerin davon ausgegangen, dass ihr Team mit einem psychologischen Vorteil in den Tiebreak gehen würde. „Dem war auch so. Wir haben konstant geführt, bis Göttingen dann auf 11:11 herangekommen ist. Dann machen wir zwei vermeidbare individuelle Fehler und schenken den Sieg aus der Hand“, beschrieb Kerkmann die entscheidenden Szenen. „Das war natürlich überhaupt nicht unser Plan. Eigentlich wollten wir mit einem klaren Sieg gegen den ASC einen Strich unter das Thema Abstiegskampf setzen. Nun geht die Rechnerei und der Blick auf die anderen Spiele wieder los“, ärgerte sich die Trainerin am Samstagabend.

Dreikampf um den Klassenerhalt am letzten Spieltag

Denn mit einem Punkt gegen die Vallstedt Vechelde Vikings im Sonntagnachmittag-Spiel konnten die TSV Giesen Grizzlys III an der SG vorbeiziehen. Ein Vierkampf zwischen der SG STV/MTV, den Grizzlys, der GfL Hannover und dem ASC Göttingen um den Klassenerhalt am letzten Spieltag drohte. Doch Giesen hatte keine Lust auf ein Drama um den Klassenerhalt, schlug Vallstedt am Sonntag glatt mit 3:0 und haben damit die Klasse gehalten. Somit geht es am kommenden Wochenende zwischen der SG STV/MTV (bei den Vallstedt Vechelde Vikings, 20 Punkte), der GfL Hannover (beim VfL Lintorf, 18 Punkte) und dem ASC Göttingen (bei den Giesen Grizzlys III, 17 Punkte) um den Klassenerhalt. Eine der drei Mannschaften steigt ab, wobei der SG bereits ein Punkt zum sicheren Klassenverbleib genügt.

