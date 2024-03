Salzgitter. Das Trainerkarussell im Altkreis Salzgitter rotiert derzeit gewaltig. Nordharzligist Viktoria Thiede gelingt ein echter Coup.

Der Trainermarkt im Fußball-Altkreis Salzgitter ist derzeit stärker in Bewegung als üblich. Gleich drei Vereine haben am Wochenende Neuigkeiten verkündet. Dabei ist Nordharzligist Viktoria Thiede ein echter Coup gelungen: Yüksel Altinkaya – langjähriger Coach des KSV Vahdet Salzgitter – wird in der kommenden Saison an der Außenlinie stehen. Dessen Ex-Verein muss sich zur neuen Spielzeit derweil nach einem neuen Übungsleiter umgucken, denn Veysel Polat wird seinen Vertrag bei den Lebenstedtern nicht verlängern. Außerdem wechselt Fred Matejasik vom Nordharzklassisten FSV Fuhsetal zum Nordharzliga-Team SV Fümmelse.

Yüksel Altinkaya zu Viktoria Thiede: Ein Jahr lang laufen die Verhandlungen zwischen dem ambitionierten Nordharzligisten und Altinkaya nach Aussage von Viktoria-Vorstandsmitglied Andreas Migge nun schon. „Und wir sind sehr froh, dass wir nun endlich Yüksels Unterschrift unter dem Vertrag haben. Mit ihm kommt ein hochangesehener Trainer mit sehr viel Erfahrung und Kompetenz zu uns“, freut sich Migge über den Coup.

„Tatsächlich beruht die Idee, wieder als Trainer einzusteigen, nicht ausschließlich auf meinen Überlegungen. Ehemalige Weggefährten haben einen großen Teil zum Entschluss beigetragen“, sagt Yüksel Altinkaya, der in der vergangenen Saison als Feuerwehrmann beim KSV Vahdet Salzgitter ein paar Spiele in der Bezirksliga an der Seitenlinie gestanden hatte, sich ansonsten aber seit Sommer 2020 in einer Fußball-Pause befindet. „Dass sich die Verhandlungen mit Thiede jetzt so lange hingezogen haben, lag an beruflichen Veränderungen bei mir“, erklärt der Coach.

Mir war wichtig, dass ich den Job ehrenamtlich mache und ich vom Konzept überzeugt bin. Beides ist in Thiede gegeben. Yüksel Altinkaya - Künftiger Trainer des Nordharzligisten FC Viktoria Thiede

Marvin Pramme, derzeitiger Spielertrainer bei der Viktoria Thiede, war einer der alten Weggefährten, die Altinkaya schon vor längere Zeit angesprochen hatten und zu einem Comeback überredet haben. „Ich kenne Marvin schon sehr lange, und er hat mir vom Projekt in Thiede berichtet, das mir von Anfang an gefallen hat. Er wird auch einer von mehreren Co-Trainern in meinem Team bleiben“, erklärt Altinkaya. Das angesprochene Projekt sehe kurzfristig eine Stabilisierung der Viktoria nach zwei sehr unruhigen Spielzeiten vor, und „mittelfristig soll es schon in die Bezirksliga gehen“, macht der neue Coach keinen Hehl aus den Planungen. „Mir war wichtig, dass ich den Job ehrenamtlich mache und ich vom Konzept überzeugt bin. Beides ist in Thiede gegeben“, sagt der Trainer.

Veysel Polatkündigt Abschied vom KSV Vahdet an: Einer von mehreren Nachfolgern von Altinkaya auf dem Trainerstuhl des KSV Vahdet Salzgitter, macht zum Saisonende Schluss. Veysel Polat wird seinen nach dieser Spielzeit auslaufenden Vertrag nicht verlängern. „Die Zeit hier bei Vahdet war sehr anstrengend, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich die nötige Kraft in der kommenden Saison nicht noch einmal aufbringen kann“, sagt Polat. Er wolle die aktuelle Bezirksliga-Saison jedoch noch erfolgreich zu Ende spielen und dann schauen, wo und wie es für ihn weiter geht.

Veysel Polat hat dem Vorstand des KSV Vahdet Salzgitter mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und nach der Saison als Trainer bei den Lebenstedtern aufhört. © regios24 | Michael Uhmeyer

Fred Matejasik wechselt zum SV Fümmelse: Trainernachricht Nummer 3 kommt aus der 1. Nordharzklasse vom FSV Fuhsetal. Fred Matejasik verlässt den derzeitigen Spitzenreiter der Staffel 2 nach nur einem Jahr in Richtung Nordharzliga. „Es ist richtig, ich werde Fuhsetal zum Saisonende verlassen“, bestätigt der Salzgitteraner. Inzwischen ist auch die Einigung mit dem SV Fümmelse bekannt.