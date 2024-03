Lebenstedt. Germania dreht frühen Rückstand in Überzahl in einen 3:1-Auswärtssieg. Fortuna-Coach Amendy spricht von Wettbewerbsverzerrung.

Germania Bleckenstedt II hat in der 1. Fußball-Nordharzklasse drei wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Das 3:1 (0:1) im Nachholspiel bei Fortuna Lebenstedt II hat nicht nur aufgrund des Ergebnisses bei Fortunen-Coach Kevin Amendy am Mittwochabend für schlechte Stimmung gesorgt.

„Das ist schon eine klare Wettbewerbsverzerrung. Bleckenstedt kommt hier mit fünf, sechs Landesliga-Spielern an, die teilweise schon Oberliga-Erfahrung haben. Das hat mit einem fairen Wettkampf wirklich nichts mehr zu tun“, schimpfte Amendy nach Schlusspfiff. Seine Mannschaft ging trotzdem früh in Führung. Mario Vrbica schraubte sein Torekonto in der 7. Minute durch einen 18-Meter-Schuss auf 12 Treffer. Kurz vor der Pause schwächte Osama Saleh die Hausherren durch zwei gelbe Karten innerhalb von zwei Minuten und den damit verbundenen Platzverweis (40.).

Das Rückspiel zwischen Germania Bleckenstedt II und Fortuna Lebenstedt II steigt in drei Wochen

„Zu zehnt wurde es dann sehr schwer, gegen die immer stärker werdenden Germanen“, beschrieb Amendy den weiteren Spielverlauf. Ugur Gündogdu sorgte in der 58. Minute dann für den Ausgleich. Und Hüseyin Demir machte mit seinem Doppelpack innerhalb von sechs Minuten dann alles klar für die Gäste (73./79.) „Wir kriegen dann kurz vor Schluss noch einen Elfmeter, den Mario Vrbica jedoch in die Wolken jagt. Kein Wunder, er hat da vorne 90 Minuten lang geackert und war einfach platt. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Lob aussprechen. Sie hat gegen diesen Gegner wirklich alles raus geholt“, so Amendy, der sich auf das Rückspiel in drei Wochen freut: „Mal gucken, wer uns dann gegenüber steht...“

