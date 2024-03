Salzgitter-Bad. Zwei Mädchenmannschaften und eine Jungstruppe messen sich mit den besten Volleyballern ihrer Altersklasse aus ganz Norddeutschland.

Erwartungsgemäß war für die weiblichen U16- und U18-Teams des MTV Salzgitter sowie für die männliche U18 der SG STV/MTV Salzgitter bei den nordwestdeutschen Volleyball-Meisterschaften (NWDM) nicht viel zu holen. Dennoch konnten die drei Mannschaften wichtige Erfahrungen und das ein oder andere Erfolgserlebnis sammeln im Kreise der Elite aus ganz Norddeutschland.

NWDM weibliche U16 (in Braunschweig)

Mit jeder Menge Respekt vor der Lautstärke in der Halle und den starken Gegnern sowie einer hohen Wartezeit starteten die MTV-Mädels ins Turnier. „Wir waren um 9 Uhr in der Halle und hatten unser erstes Spiel um 14 Uhr. Das war natürlich nicht optimal“, gestand Trainerin Elena Errico. Ihrem Team war die Underdog-Rolle bewusst, deshalb lautete die Zielsetzung in der Gruppenphase, mindestens in einem Satz pro Spiel die Zehn-Punkte-Marke zu knacken. Dies gelang sowohl gegen Union Lohne (8:25, 11:25) als auch gegen Alemannia Salzgbergen (9:25, 11:25). In der Platzierungsrunde folgte dann der erste Satzgewinn gegen die Nachbarn vom TSV Giesen Grizzlys (25:18, 14:25, 12:15). Mit dem 25:9, 25:6 gegen die DJK Kolping Northeim feierten die MTV-Mädels sogar einen Sieg. Auch gegen den MTV Bad Pyrmont sei laut Trainerin Errico ein Erfolg drin gewesen, ihre Mannschaft habe es beim 15:25, 5:25 allerdings verpasst, die ungewöhnlich langen Ballwechsel für sich zu entscheiden. Mit Platz 11 war die Trainerin am Ende zufrieden: „Großes Lob an mein Team, das solch eine Mannschaftsleistung bislang noch nicht gezeigt hat.“

NWDM weibliche U18 (in Emlichheim)

Der Großteil der U16-Mannschaft des MTV bildete auch den Kern des U18-Teams. Gegen die durchweg älteren Gegnerinnen war von vornherein klar, dass es sehr schwierig werden würde. Vor allem, weil mit dem TuS Bersenbrück (4:25, 10:25) und dem TV Eiche Horn Bremen (10:25, 10:25) der spätere Sieger und der Viertplatzierte die Gruppengegner waren. Auch der TC Hameln (12:25, 12:25) und die GfL Hannover (3:25, 7:25) waren in der Platzierungsrunde eine Nummer zu groß. Gegen den TSV Giesen Grizzlys verpasste der MTV nur knapp den Sieg (26:24, 22:25, 10:25). Trainerin Elena Errico war trotz der Ergebnisse stolz auf ihre Mädels: „Jede Spielerin hat das Beste aus sich rausgeholt. Die Fahrt nach Emlichheim war für den mannschaftlichen Zusammenhalt sehr wichtig.“

NWDM männliche U18 (in Lüneburg)

Auch die SG STV/MTV Salzgitter war mit Abstand das jüngste Team beim U18-Turnier in Lüneburg. „ Im Schnitt waren die anderen Mannschaften zwei Jahre älter und einen Kopf größer als unsere Jungs“, erklärte Jugendspielwart Till Brennecke. Gegen die späteren drittplatzierten Tecklenburger Land Volleys (14:25, 17:25) war die Nervosität des SG-Teams noch deutlich zu spüren. Das änderte sich gegen die GfL Hannover, mit 19:25, 29:27, 8:15 verpassten die Salzgitteraner nur knapp den Sieg und somit den Einzug in die Zwischenrunde. Somit ging es an Tag 2 um die Plätze 9 bis 12. Einem kampflosen Sieg gegen den TV Boden folgte ein enges Match gegen den TV Jahn Wolfsburg (25:16, 19:25, 13:15), in dem die SG im Match-Tiebreak bereits mit 13:6 führte. „Der Einbruch kam dann vollkommen unerklärlich“, so Brennecke. Mit dem 25:19, 26:24-Abschlusssieg gegen den SV BW Neuhof sicherte sich die SG letztlich Platz 10. Insgesamt war Trainer Michael Beim mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden: „Die Jungs konnten sich von Spiel zu Spiel steigern und zeigten bei dem Turnier den besten Volleyball der vergangenen Wochen.“