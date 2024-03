Dortmund. Die 73-jährige Leichtathletin von Union Salzgitter überspringt in Dortmund 1,11 Meter und freut sich über ihren Titel wie selten zuvor.

Die 73-jährige Renate Richter vom SV Union Salzgitter hat ihrer großen Medaillensammlung eine weitere deutsche Meisterschaft hinzugefügt. Bei den Senioren-Titelkämpfen in Dortmund hat die mehrfache Welt- und Europameisterin den Hochsprungtitel der Klasse W60 erkämpft.

Seit Jahren ist die Spätstarterin der Leichtathletik die erfolgreichste Seniorensportlerin der Ursprungssportart in Salzgitter. Der Sprung zum ersten deutschen Meistertitel gelang Richter 2012 in der Altersklasse W60. Nun sollte ein weiter folgen. In der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle stieg die Sölterin bei 1,05 Metern (m) in den Wettbewerb ein. Bei dieser Höhe durften einige der Kontrahentinnen nur noch zuschauen. Die 1,08 m bewältigten mit Richter und Grania Leaping Rabbit vom TV Alsfeld nur noch zwei Athletinnen. Die Unionerin überquerte die nächste Marke – die 1,11 m – gleich im ersten Anlauf, während sich die Kontrahentin dreimal vergeblich bemühte. „Selten habe ich mich über einen Titel so gefreut, wie über diesen, hatte ich doch im ganzen letzten Jahr immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen“, freute sich die erfahrene Athletin, als sie mit Gold dekoriert vom Siegerpodest stieg.

Der Blick der Südstädterin ist mit diesem erfolgreichen Start in die Saison 2024 weiter in die Zukunft gerichtet. Schon in gut einer Woche tauscht Richter das Vereinstrikot mit dem Nationaldress und hofft bei den Masters Hallen-Europameisterschaften in Polen ebenfalls auf einen Platz auf dem Podest.