Goslar. Ferike Tynior vom SC Hellas schwimmt acht Rennen und erhält einen Pokal für die punktbeste Leistung über die 100 Meter Schmetterling.

Im Aquantic traten kürzlich Schwimmerinnen und Schwimmer aus 48 Vereinen in der Masterswertung des Goslarer Adlers an. Im breiten Feld der Traditionsveranstaltung waren auch Aktive des SC Hellas und des SC Delphin Salzgitter vertreten.

Gleich zwei Schwimmer des SC Hellas legten ein perfektes Ergebnis hin. Sebastian Schulze in der Altersklasse (AK) 35 gewann all seine Rennen über die 50-Meter-Strecken Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil. Ronald Schlimper aus der AK 75 siegte über 50 und 100 Meter Rücken.

Thorsten Maue gewann sein erstes Rennen des Tages über die 100 Meter Lagen in der AK 45. In den folgenden Disziplinen 100 Meter Brust, 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Schmetterling und 50 Meter Brust wurde er jeweils Zweiter. Mit acht Einzelstarts bewies Ferike Tynior viel Ausdauer. Sie gewann dabei die 100 Meter Schmetterling der AK 20 und wurde Zweite über die 100 Meter Freistil. Für die punktbeste Leistung über 100 Meter Schmetterling erhielt Tynior einen Pokal. Neu im Masters-Kader der Hellenen, da frisch in der AK 20, ist Hüseyin-Burak Koca. Sein Einsatz wurde mit zwei dritten Plätzen über die 50 Meter Freistil und die 100 Meter Rücken belohnt. Es war für Koca der erste Wettkampf nach elf Jahren.

Für den SC Delphin trat Carolin Giffhorn in der AK 25 an. Über die Rückenlage schaffte sie es bei den 50 und 100 Metern auf den zweiten Platz. Die 100 Meter Freistil beendete sie auf Rang 3.

jan