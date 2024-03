Hamburg. Die Cheer Community aus Lichtenberg holt drei Titel in Hamburg. Die „Duchess and the Duke“ vom MTV Salzgitter werden Zweite.

Drei Titel und insgesamt sieben Qualifikationen für die deutschen Meisterschaften und deutschen Pokalmeisterschaften: Die Dolphins Cheer Community aus Lichtenberg feierte bei den Regionalmeisterschaften Nord im Cheerleading wieder große Erfolge. Die „Duchess and the Duke“ vom MTV Salzgitter holten eine Vizemeisterschaft, verpassten allerdings die Qualifikation für die deutschen Pokalmeisterschaften.

Dolphins Cheer Community

Mit gleich sieben Gruppen reiste die Dolphins Cheer Community nach Hamburg, alle feierten Erfolge. Mit einer sauberen Routine schafften es die „Fairies“, sich in ihrer ersten Saison im Level Primary 0 mit Platz 7 von 20 für die deutschen Pokalmeisterschaften am 16. und 17. März in Bonn zu qualifizieren. Gleiches gilt auch für die „Princesses“, die in der Klasse Primary 1 am Ende Vierte wurden.

Die Youth-Teams der Dolphins schnitten besonders erfolgreich ab. Gleich doppelten Grund zur Freude hatten die „Classi1cs“ im Level Youth 1. Die 8,78 Punkte reichten sowohl für den Titel als auch für die Qualifikation für die deutschen Pokalmeisterschaften. Dem standen die „CodeBlue“ im Level Youth 2 in nichts nach. Mit ihren 8,07 Punkten wurden sie Erste und fahren im März nach Bonn.

Im Senior Level 2 war in Hamburg kein Vorbeikommen an den „BlackLights“ der Dolphins, die überlegen den Titel nach Salzgitter holten. Mit 7,37 Punkten blieben sie allerdings knapp unter dem erforderlichem Punktwert und schafften den Sprung zur deutschen Pokalmeisterschaft leider nicht. Im Senior Level 4 wurden die „Bellas“ zwar „nur“ Vizemeister, qualifizierten sich jedoch mit 8,07 Punkten für die „Deutschen“.

Für diese Saison haben sich die „Primadonnas“ viel vorgenommen und starteten gleich mal ein Level höher im Junior Level 4. Dort sicherten sie sich den Vizetitel. Auch die „Divas“ starten ein Level höher im Seniors Level 6. Mit sehr hohen Pyramiden und einer ausgefallener Routine wurden sie ebenfalls Zweite. Mit 7,25 und 7,64 Punkten qualifizierten sich die „Primadonnas“ und die „Divas“ für die deutsche Meisterschaft, wo es dann in Bonn auch um den Aufstieg in die Bundesliga geht.

MTV Salzgitter

Als amtierender Landesmeister in der Klasse Senior Coed Level 3 reisten die „Duchess and the Duke“ vom MTV Salzgitter nach Hamburg, um sich dort der Konkurrenz aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen zu stellen. Aufgrund einiger Unsicherheiten reichte es am Ende nur zu 5,62 Punkten, aber immerhin zum Vizetitel. Die Qualifikation zur deutschen Pokalmeisterschaft in Bonn wurde allerdings verpasst.