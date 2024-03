Salzgitter. Spitzenreiter TSV Hallendorf siegt auch nach der Winterpause weiter. Der MTV Lichtenberg verliert beim Topteam SV Wendessen.

Der Ball rollt wieder in der Fußball-Nordharzliga. Beim Re-Start zog sich Viktoria Thiede gegen das Spitzenteam des SV Fümmelse durch ein leistungsgereichten 1:1 beachtlich aus der Affäre. Einen klaren 3:0-Erfolg landete der TSV Hallendorf beim TuS Cremlingen. Weniger erfolgreich lief die Partie für den MTV Lichtenberg beim SV Wendessen. Der Aufstiegsanwärter aus dem Landkreis Wolfenbüttel setzte sich mit 3:1 durch.

FC Viktoria Thiede – SV Fümmelse 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Barbier (33.), 1:1 Dettmer (88.). Bes. Vork.: Gelb-Rot Thiede (88.)

Von einem Spiel der verpassten Möglichkeiten Tormöglichkeiten sprach Thiedes Spielertrainer Marvin Pramme nach einer fast perfekt gespielten ersten Halbzeit. „Wir konnten in den ersten 45 Minuten überzeugen. Das Pressing gegen den Ball klappte genau so gut wie die Ruhe bei Ballbesitz“, bilanzierte der Coach. Aufgrund einiger verpassten Großchancen stand es zur Halbzeit „nur“ 1:0 durch den Treffer von Holger Babier (33.). In der zweiten Halbzeit, so Pramme, habe seinem Team einfach die Kraft gefehlt, so dass die Fümmelser ihre Stärken ausspielen konnten. „Sie haben sich gute Einschussmöglichkeiten erspielt und am Ende steht für beide Mannschaften ein leistungsgerechtes Unentschieden zu Buche“, erklärte der Viktoria-Trainer, dessen Team den Ausgleichstreffer kurz vor Spielende nach einem Eckball hatte hinnehmen müssen.

TuS Cremlingen – TSV Hallendorf 0:3 (0:1). Tore 0:1 Kanaan (27.), 0:2 Özgür (68.), 0:3 Kaya (70., Elfmeter).

Einen ungefährdeten Sieg landete der Favorit und Tabellenführer TSV Hallendorf beim TuS Cremlingen. Die Partie wurde kurzerhand nach Cremlingen verlegt, da der Platz in Hallendorf nicht bespielbar war. „Danke, dass die Verantwortlichen mitgespielt haben und das Heimrecht getauscht werden konnte“, so Hallendorfs Trainer Gökcin Özgür. Laut des TSV-Coaches sei es das erwartet schwere Spiel gewesen. In den ersten 45 Minuten stand der Gegner sehr tief und man habe sich schwer getan. Nach dem Wechsel sei Hallendorf verbessert aus der Kabine gekommen und „wir haben unsere Sache gut gemeistert“, so Özgür. Seine Team hätte dabei sogar noch zwei Tore mehr erzielen können. Am Ende stand ein verdienter Sieg zu Buche. „Nach der Winterpause und einer nicht perfekten Vorbereitung haben wir heute ein gutes Spiel abgeliefert. So kann es weitergehen“, bilanzierte der TSV-Coach.

SV Wendessen – MTV Lichtenberg 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Fakhreldine (31.), 2:0 Gos (72., Elfmeter), 2:1 Borchers (90., Elfmeter), 3:1 Gos (90+4).

Von Beginn an versuchten die Hausherren dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Dennoch gab es in den ersten 45 Minuten kaum glasklare Tormöglichkeiten. „Leider fällt dann das 1:0 nach einem Standard“, ärgerte sich MTV-Trainer Till Hockmann. Auch nach dem Wechsel bestimmte Wendessen das Geschehen und hätte früh nach guten Chancen das 2:0 erzielen können. Eine Chance hatte Lichtenberg aber auch: Marvin Bollonia ging allein aufs Tor der Gastgeber zu, vergab aber. Durch einen „fragwürdigen Elfmeter“ erhöhte der Tabellenzweite dann auf 2:0 (72.). Danach wog die Partie hin und her. Für Wendessen ergaben sich mehr Räume und Chancen, ohne dass etwas Zählbares dabei heraussprang „Durch einen Handelfmeter können wir auf 1:2 verkürzen. Den Schlusspunkt setzt dann aber doch der SV Wendessen mit dem 3:1 nach einem Weitschuss aus 20 Metern“, beschrieb Hockmann die Schlussphase.