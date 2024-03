Salzgitter. Die VfL-Reserve schlägt Glück Auf Gebhardshagen II deutlich. Fortuna II gewinnt in Üfingen, Borussia unterliegt Salzdahlum.

Die 1. Fußball-Nordharzklasse hat zum Re-Start nach der Winterpause direkt eine Überraschung zu bieten. Dem VfL Salder II gelingt im neunten Saisonspiel der erste Sieg, und was für einer. Im Derby gegen den SV Glück Auf Gebhardshagen II feierte das Team von Sebastian Götzfried einen fulminanten 6:2-Erfolg auf eigenem Platz. Das andere Derby in Staffel 2 gewann Fortuna Lebenstedt II beim TSV Üfingen II mit 5:2. In Staffel 3 kassierte Borussia Salzgitter im ersten Pflichtspiel des Jahres eine 2:3-Auswärtsniederlage beim MTV Salzdahlum II.

Staffel 2

VfL Salder II – SV Glück Auf Gebhardshagen 6:2 (3:2). Tore: 1:0 C. Schwarzburger (5.), 1:1 Klüsener (17.), 1:2 Firus (21.), 2:2 Pitzschk (41., Elfmeter), 3:2 Ney (45.), 4:2 Müller (56.), 5:2 Pitzschk (75.), 6:2 Schwarzburger (78.).

Der VfL Salder II hat den Kampf um den Klassenerhalt wieder richtig spannend gemacht. Dabei hatte die Partie aus Sicht der Hausherren auch perfekt begonnen. Calliou-Kim Schwarzburger brachte den VfL im Derby früh in Führung. Doch die Gäste aus Gebhardshagen schlugen mit einem Doppelschlag zurück. Ein Elfmeter von Max Pitzschk (41.) und eine 50-Meter-Bogenlampe von Kapitän Leroy Ney (45.) brachten den Gastgebern die 3:2-Pausenführung. Das 4:2 durch Lars-Ole Müller, der genauso wie Niklas Hermann aus der ersten Mannschaft ausgeholfen hatte, zog Gebhardshagens Reserve dann den Zahn. „Danach wuchs die Unzufriedenheit beim Gegner“, berichtete VfL-Coach Sebastian Götzfried, der noch die Treffer von Max Pitzschk (75.) und Mickey-Kim Schwarzburger (78.) bejubeln durfte. „Jetzt haben wir unseren ersten Sieg und wollen da unten weiter rauskommen“, sagte Götzfried.

TSV Üfingen II – SV Fortuna Lebenstedt II 2:5 (0:2). Tore: 0:1 Konate (27.), 0:2 M. Liebig (43.), 0:3 Saleh (46.), 0:4 Konate (59.), 0:5 Duran (77.), 1:5 Girr (81.), 2:5 Augustin (85.).

Fortunas Reserve hat einen verdienten Auswärtssieg eingefahren. „Wir waren heute im Gegensatz zum Gegner nicht auf Wettkampfniveau und haben gar nicht richtig ins Spiel gefunden“, erklärte TSV-Trainer Tim-Jonas Simon nach der Partie, in der sein Team in der Schlussphase nur Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Staffel 3

MTV Salzdahlum II – Borussia Salzgitter 3:2 (2:2). Tore: 0:1, 0:2 Tebis (1., 13.), 1:2 Colkos (20.), 2:2 Ühlecke (39.), 3:2 Wulf (72.).

Borussia führte nach 13 Minuten 2:0 und hätte laut Trainer Björn Veckenstedt zu diesem Zeitpunkt eigentlich 2:5 hinten liegen müssen. „Das 2:2 zur Pause war schmeichelhaft aus unserer Sicht gegen einen starken Gegner“, so Veckenstedt. In der zweiten Halbzeit kam sein Team besser ins Spiel, kassierte jedoch das entscheidende 2:3. „Wir hatten noch Chancen auf den Ausgleich, aber aufgrund der ersten Halbzeit geht das Ergebnis in Ordnung.“