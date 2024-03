Salzgitter. Die B-Junioren aus Salzgitter-Bad spielen 2:2 in Fallersleben. Auch das U19-Landesligateam des SCU SalzGitter erkämpft ein Remis.

Die beiden Fußball-Landesligateams des SCU SalzGitter konnten am Wochenende Wiedergutmachung für klare Niederlagen aus der Hinrunde betreiben. Die U19 der Südstädter spielte beim BV Germania Wolfenbüttel 3:3 und revanchierte sich somit etwas für die 1:5-Heimpleite vor dem Jahreswechsel. Nach dem 1:8 gegen den VfB Fallersleben zu Hause, konnten die B-Junioren nun mit dem 2:2-Auswärtsunentschieden einen Achtungserfolg landen. In der U19-Bezirksliga konnte der KSV Vahdet Salzgitter die klare Niederlage beim SV Lengede indes nicht verhindern.

Landesliga

A-Junioren:BV Germania Wolfenbüttel – SCU SalzGitter 3:3 (0:1). Tore: 0:1 Gomzi (23.), 0:2, 0:3 Cisse (51., 63.), 1:3 Vereshko (73.), 2:3 Lacheiner (75.), 3:3 Marx (90.+2).

Eine Stunde lang gab der SCU SalzGitter in der Lessingstadt klar den Ton an. Hochzufrieden war zu diesem Zeitpunkt auch Co-Trainer Marko Krause mit seinem Team: „Wir waren klar am Drücker. Doch dann hat uns das Verletzungspech wieder den Spielfluss geraubt.“ Die beiden Torschützen Justin Liam Gomzi und Yakuba Cisse mussten nach 70 Minuten ausgewechselt werden. Die Germanen zündeten danach eine Offensivrakete. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten kam die Heimelf noch einmal heran und witterte bei 15 Minuten Restspielzeit dann Morgenluft. In der Nachspielzeit gelang den Germanen tatsächlich noch der 3:3-Ausgleichstreffer. „Es war äußerst unglücklich. Der Punkt macht jedoch trotzdem Mut im Kellerkampf. Wir leben noch“, so Krause nach dem Schlusspfiff.

B-Junioren: VfB Fallersleben – SCU SalzGitter 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Dresa (29.), 1:1 Ibo (35.), 2:1 Gonzales (51.), 2:2 Mazzone. (70.).

Die ersten beiden Chancen des Spiels ließ der SCU noch liegen, ehe die Hausherren nach knapp einer halben Stunde in Führung ging. „Mit einer starken Einzelleistung hat Roni Ibo aber den so wichtigen Ausgleich erzwungen“, lobte SCU-Trainer Crispin Teuber seinen Torschützen. Auch auf das 1:2 hatten die Gäste eine Antwort parat. „Den zweiten Rückstand haben wir durch eine starke Mannschaftsleistung und den Treffer von Antonio Mazzone ausgeglichen“, erklärte Crispin Teuber, der einen guten Auftritt seiner Formation in der Hoffmannstadt gesehen hatte.

Bezirksliga

A-Junioren:SV Lengede – KSV Vahdet Salzgitter 4:1 (3:1). Tore: 0:1 Altun (10.), 1:1 Thaqi (23.), 2:1 Gjuci (23.), 3:1 Zimny (44.), 4:1 Dziwisch (46.).

Der Aufsteiger aus Lebenstedt konnte aufgrund von Schichtarbeitern nicht auf das komplette Aufgebot zurückgreifen. Aufgefüllt hat der Gast sein Team mit einem B-Jugend-Spieler. Mit nur zwölf Akteuren trat Vahdets Trainer Mohamed Cheklam die kurze Fahrt in den Nachbarort an. „Wir haben schnell 1:0 geführt. Doch uns fehlt mit zunehmender Spieldauer die Kraft. Das liegt zum einen an dem wenigen Training auf Rasen in der Winterpause und zum anderen an den vielen Ausfällen. Die Personaldecke wird sich erst ab dem nächsten Spieltag verbessern“, sagte Trainer Cheklam.