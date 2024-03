Hallendorf. Die Darter des DC verwandeln gleich ihren ersten Matchball und dürfen nun an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilnehmen.

Gleich den ersten Matchball hat der DC Hallendorf in der Darts-Niedersachsenliga verwandelt und sich die Meisterschaft geangelt. Als Bonus darf der Aufsteiger an den Play-offs zur 2. Bundesliga teilnehmen und könnte eine sensationelle Entwicklung krönen. Es ist nämlich bereits die dritte Meisterschaft in Folge für den Aufsteiger.

DC Hallendorf – TuS Holzhausen/Porta 7:5. Da kullerten selbst bei so gestandenen Männern wie Markus Hoffmann die Freudentränen. „Die mentale Belastung war schon sehr hoch“, gab der Kapitän des DCH zu. Und diese Belastung entlud sich schlagartig, als er im fünften Leg des letzten Doppels gegen den letzten verbliebenen Verfolger TuS Holzhausen/Porta 74 Punkte mit zwei Darts checkte und den 7:5-Erfolg vollendete.

Bereits ein Unentschieden hätte dem Spitzenreiter genügt, um vorzeitig den Titel zu holen. Und danach sah es lange aus. Denn die Gäste aus Porta Westfalica zeigten, weshalb sie amtierender Vizemeister sind. Mit 4:4 ging es aus den Einzeln heraus, in denen Daniel Riedel, Kevin Nitschke, Pascal Jeske und Markus Hoffmann die Punkte für die Gastgeber holten. Nitschke gelang mit 17 Darts das beste Leg der Hallendorfer, Jeske stand dem mit zwei 18ern in nichts nach. Mit einem 75er Schnitt spielte Hoffmann die beste Einzelpartie des Tages, die er mit einem 112er Bull-Finish zum Abschluss veredelte.

Kapitän Markus Hoffmann trifft im entscheidenden Doppel die Doppel 16

In der ersten Doppelrunde waren Jan Karsten und Eugen Stober chancenlos, doch Timo Schweppe/Pascal Jeske glichen dank besserer Nerven bei den Set-Darts zum 5:5 aus. Ein Pünktchen fehlte noch zum Mindestziel. Patrick Heitmüller und Kevin Nitschke machten mit einem glatten 3:0 sofort Nägel mit Köpfen. Parallel lieferten sich Daniel Riedel/Markus Hoffmann ein erstligareifes Duell mit Philipp Gerwing/Ingo Vogt, die mit nur 15 und 16 Darts den Decider erzwangen. Und auch im Entscheidungs-Leg standen die Gäste nach jeweils 15 geworfenen Darts auf einem kleinen Finish kurz vor dem Jubel. Doch Markus Hoffmann nutzte den Anwurf-Vorteil, versenkte den ersten Dart in der Triple-14, sammelte kurz neue Konzentration und traf direkt mit dem zweiten Dart in die Doppel-16 zum Meistertitel. „Das Spiel war wie die gesamte Saison eine tolle Teamleistung. Es fühlt sich einfach super an“, versuchte ein sichtlich ergriffener Markus Hoffmann seine Emotionen auszudrücken.

DC Hallendorf macht gegen die Dutch Legionaires bereits nach den Einzeln alles klar

DC Hallendorf – Dutch Legionaires 9:3. Gut, dass die Hallendorfer eine Pause vor dem Abendspiel gegen die Dutch Legionaires aus Bergen hatten, um den Adrenalinspiegel im Körper auf ein normales Maß herunterzufahren. Das Niveau vom Spitzenspiel konnte der frischgebackene Meister nicht mehr ganz halten, doch souverän ging es schon mit einem 7:1 aus den Einzeln. Die hatte Lasse Utecht mit einem 18-Darter eröffnet, und das auch noch mit einem tollen 160er High Finish. Eugen Stober, Jan Karsten, Pascal Jeske, Markus Hoffmann, Kevin Nitschke und Patrick Heitmüller sorgten schon vor den Doppeln für die Entscheidung. Jeske/Schweppe und Hoffmann/Riedel machten den 9:3-Endstand perfekt.

„Das Schwierigste kommt aber erst noch, denn wir wollen in der Aufstiegsrunde den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen“, blickte Pascal Jeske gleich voraus. „Als ich vor der Saison den Kader sah, habe ich unseren Durchmarsch erwartet. In der Aufstiegsrunde sollten wir uns keinen Druck machen, sondern einfach mit Spaß hineingehen, dann können wir alles erreichen“, machte auch Neuzugang Patrick Heitmüller keinen Hehl aus den Hallendorfer Ambitionen.

