Lehndorf. Der FC Germania feiert in der Fußball-Landesliga einen am Ende ungefährdeten 6:3-Sieg bei Schlusslicht Lehndorfer TSV.

Im Grunde war nach etwas mehr als einer Viertelstunde ein Haken hinter die Pflichtaufgabe gesetzt. Der FC Germania Bleckenstedt hatte sich in der Partie beim Lehndorfer TSV, Schlusslicht der Fußball-Landesliga, zwischen der 13. und 17. Minute durch Treffer von Daniel Ziolo, Okan Uysal und Thomas Sonntag eine komfortable 3:0-Führung herausgeschossen. Der Grundstock für den am Ende souveränen 6:3 (3:1)-Auswärtssieg der Bleckenstedter beim weiter sieglosen Tabellenletzten war früh gelegt.

Wir haben unsere Pflicht erledigt und drei Punkte geholt. Die wollten wir unbedingt haben, ich wäre auch mit einem 1:0-Siegtreffer in der 90. Minute zufrieden gewesen. Gökhan Arikoglu - Trainer des Fußball-Landesligisten Germania Bleckenstedt nach dem souveränen 6:3-Erfolg seiner Mannschaft in Lehndorf

„Es war ein gutes, unterhaltsames Spiel mit schönen Toren“, sagte Germania-Trainer Gökhan Arikoglu. „Wir haben unsere Pflicht erledigt und drei Punkte geholt. Die wollten wir unbedingt haben, ich wäre auch mit einem 1:0-Siegtreffer in der 90. Minute zufrieden gewesen.“ Dass bei seiner Mannschaft in Pflichtspiel 1 des neuen Kalenderjahres längst nicht jedes Rädchen ins nächste griff – Schwamm drüber! „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf wegen des ein oder anderen individuellen Fehlers“, so Arikoglu. Der Germania-Trainer hob lieber die individuelle Klasse seiner Jungs hervor, die auf dem schmalen Kunstrasenplatz des LTSV immer wieder aufblitzte. So etwa bei Daniel Ziolos sehenswerten Freistoßtreffer zum 1:0 (13. Minute), aber auch beim Tor von Thomas Sonntag zum 6:3 (86.). Thomas Reiswich war mit Rico Frank ins Kombinationsspiel gegangen, Letzterer wiederum legte Sonntag den Ball im Zentrum mustergültig auf und der Germania-Goalgetter vollendete per Absatzkick zum Endstand.

Germania Bleckenstedt hat in den Anfangsminuten viel Dusel

Dass seine Mannschaft in den ersten zehn Minuten der Partie ein wenig Dusel hatte, nicht in Rückstand zu geraten, verschwieg Arikoglu keineswegs. Lehndorf traf die Latte (5.) und setzte den Ball drei Minuten später knapp neben den Bleckenstedter Kasten. „Lehndorf hat wirklich super gegengehalten, die Mannschaft hat sich immer wieder getraut, uns hoch zu pressen“, berichtete der Bleckenstedter Trainer weiter, dessen Mannschaft sich aber wie beschrieben früh aus der kurzen Umklammerung der Hausherren befreite und das Geschehen in den Griff bekam. Auch in Halbzeit 2 benötigten die Gäste ein paar Minuten, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Sonntag und Ugur Bagci zum 4:1 und 5:1 machten Mitte des zweiten Durchgangs alles klar für den Favoriten.

Tore: 0:1 Ziolo (13.), 0:2 Uysal (14.), 0:3 Sonntag (17.), 1:3 Herzig (30.), 1:4 Sonntag (65.), 1:5 Bagci (68.), 2:5, 3:5 Konradt (73., 82.), 3:6 Sonntag (86.).

Germania: Kaya – Rudolf, Pieper, Block, Ziolo – Bagci, Demir, Reiswich, Uysal – Sonntag, Frank.

