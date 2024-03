Salzgitter-Bad. Da die Salzgitteraner Bundesliga-Darter einer Verlegung nicht zustimmen, wandern vier Punkte kampflos auf das Konto der „Holzfäller“.

Die Ausgangslage des DC Lumberjacks Salzgitter in der 1. Darts-Bundesliga hat sich am Wochenende schlagartig enorm verbessert und das, obwohl nicht ein einziger Pfeil im Kleingartenverein Finkenhain in Salzgitter-Bad geflogen ist. Sowohl der Vikings DC Berlin als auch der 1. DSC Goch haben kurzfristig abgesagt.

„Ich habe am Freitagnachmittag einen Anruf aus Berlin bekommen. Die Vikings haben um Spielverlegung gebeten, da sie keine Mannschaft zusammen bekommen“, berichtet Lumberjacks-Sportwart Christian Switalla. Wenig später habe sich der Ligaleiter bei Switalla gemeldet und ihn über die Absage des 1. DSC Goch aus dem selben Grund informiert.

Lumberjacks Salzgitter stimmen einer Verlegung aus mehreren Gründen nicht zu

„Der Termin steht seit einem Jahr fest und dann sagen beide Teams weniger als 24 Stunden vor Start des Spieltags ab, weil sie nicht genug Leute zusammen bekommen? Das finde ich schon schwach. Die Vikings haben einen Kader von 22 Spielern, Goch hat sogar 27 Mann auf der Liste, da muss es doch möglich sein, acht Spieler aufzustellen“, so Switalla. Eine Verlegung des Spieltags sei auch aus terminlichen Gesichtspunkten schwer: „Wir haben sehr viele Teams, die in den unteren Ligen unterwegs sind und das Vereinsheim fast an jedem Wochenende belegen. Da wäre es schwer bis unmöglich geworden, einen Nachholtermin zu finden, die Saison muss nämlich bis Anfang Mai abgeschlossen sein, um dann mit der Endrunde zu starten“, erklärt Switalla die Gründe für die Absage an eine Spielverlegung.

Lumberjacks Salzgitter machen einen Sprung von Platz 5 auf Platz 2

Noch sind die 4:0-Punkte, die die Lumberjacks durch die beiden kampflosen Siege bekommen werden, nicht offiziell gutgeschrieben. „Das wird aber noch geschehen. Die Partie Vikings gegen Goch wird wahrscheinlich an einem neutralen Ort noch nachgeholt“, so Switalla. Mit den zusätzlichen Zählern werden die Lumberjacks dann einen Sprung von Platz 5 auf Platz 2 machen. Damit kommen die „Holzfäller“ ihrem Saisonziel „Top 4“ und damit dem erstmaligen Erreichen der Endrunde einen großen Schritt näher.

