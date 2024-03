Salzgitter. Für den TSV Hallendorf beginnt die Mission Bezirksliga-Aufstieg, für den SC Gitter II geht es dagegen um den Klassenerhalt.

Fünf von sieben Salzgitteraner Teams starten am Sonntag in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Nordharzliga. Während auf den TSV Hallendorf ein spannendes Aufstiegsrennen mit dem SV Fümmelse und dem SV Wendessen wartet, kämpft der SC Gitter II am anderen Ende der Tabelle um den Klassenerhalt. Dazwischen haben sich Viktoria Thiede, der MTV Lichtenberg und Glück Auf Gebhardshagen positioniert und streben nach höheren Zielen.

TSV Hallendorf

„Es wäre jetzt albern zu sagen, dass wir keine Ambitionen haben. Wir stehen die komplette Hinrunde oben und wollen Wendessen und Fümmelse bis zum Ende einen großen Kampf liefern“, sagt TSV-Coach Gökcin Özgür. Seine Mannschaft habe durch den zweiten Platz bei der Hallenstadtmeisterschaft jede Menge Selbstvertrauen getankt und wolle dieses nun auf den Platz transportieren. Allerdings könne die geringe Kadergröße zu einem Problem werden.

Zugänge: Kürsat Özdogan (KSV Vahdet Salzgitter)

Abgänge: Keine.

FC Viktoria Thiede

Der Blick von Viktoria geht eher nach oben als in den Rückspiegel. Dafür wurde personell noch einmal nachgelegt. Dennis Engelmann wird in Zukunft eine wichtige Achse mit seinen ehemaligen Lichtenberger Kollegen Dennis Schmidt und Dimitri Borewitsch bilden, wodurch Spielertrainer Marvin Pramme wieder etwas weiter vorne agieren und seine Abschlussstärke zur Geltung bringen kann.

Zugänge: Tim Ehlert (vereinslos, vorher Fortuna Lebenstedt), Philipp Leischwitz (Fortuna Lebenstedt II), Dennis Engelmann (vereinslos, vorher MTV Lichtenberg), Merim Rozajac (MTV Wolfenbüttel III), Diyar Bayat (VfL Liebenburg).

Abgänge: Yannik Gongue (vereinslos), Nico Posenau (FSV Fuhsetal).

MTV Lichtenberg

Oberstes Ziel von Spielertrainer Till Hockmann ist der Klassenerhalt: „Den wollen wir so schnell wie möglich sichern. Wenn das geschafft ist, geht es darum, eventuell noch ein Paar Plätze in der Tabelle zu klettern. Wir haben in der Hinrunde Punkte liegen gelassen, die wir nicht hätten liegen lassen müssen.“

Zugänge: Keine.

Abgänge: Iurie Ursache (Ziel unbekannt), Robin Woker (GA Gebhardshagen II).

SV Glück Auf Gebhardshagen

Der Entwicklungsprozess beim SV Glück Auf Gebhardshagen soll in der Rückrunde fortgesetzt werden. „Wir haben bei der Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und diesen wollen wir weiter gehen“, sagt Knappen-Trainer Timo Kleiner, dessen primäres Ziel es ist, frühzeitig genügend Punkte gegen den Abstieg zu sammeln , um sich dann anderen Zielen zu widmen.

Zugänge: Timm Grotefend (Victoria Heerte), Carmelo Scire (eigene 2. Herren).

Abgänge: Fynn Gensicke, Jonas Niesing, Tom Stühle (alle Studienende).

SC Gitter II

Gitters Trainer Michael Weber ist bewusst, dass eine famose Rückrunde wie in der vergangenen Saison nicht einfach wiederholbar ist: „Wir können jetzt nicht einfach sagen, es ist März und wir gewinnen die Spiele im Vorbeigehen. Wir müssen uns alles hart erarbeiten, um so die Klasse zu halten.“ Die angespannte Personalsituation in der ersten Mannschaft des Sportclubs erschwere den Abstiegskampf zusätzlich.

Zugänge: Alexander Buchholz-Litty (SV Innerstetal II).

Abgänge: Keine.