Duderstadt. Das Team aus Salzgitter-Bad überzeugt mit einer starken Annahme und konsequenter Blockarbeit. Die Volleyballerinnen festigen Platz 4.

Die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Salzgitter haben nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Mit dem 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) bei der SG Bodensee/Nesselröden gelang dem Team aus Salzgitter-Bad der achte Saisonsieg, womit der MTV weiter auf Platz 4 rangiert.

Laut Kapitänin Sinja Uhlhorn herrschte in der BBS-Halle in Duderstadt auf und neben dem Feld von Anfang eine gute Stimmung in ihrem Team: „Wir haben uns über die komplette Spieldauer immer gegenseitig angefeuert.“ Schlüssel zum glatten Auswärtssieg sei die gute Annahme gewesen. „Dadurch konnten die Zuspielerinnen die Pässe gut verteilen. Wir hatten somit eine große Variabilität im Angriff. Vor allem unsere Außenangreiferinnen haben davon profitiert“, so Uhlhorn. Auch die starke Blockarbeit habe zum Auswärtssieg beigetragen. Im zweiten Satz hat sich vor allem Paula Schäfer in der Vordergrund gespielt. „Sie hat mit einer starken Aufschlagserie zehn Punkte in Folge erzielt“, freute sich Uhlhorn.

Mit zwei Heimspielen gegen den TSV Giesen Grizzlys III und das VT Südharz II beschließt der MTV Salzgitter am Samstag, 9. März, die Landesliga-Saison.

