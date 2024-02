Lebenstedt. Der Fredenberger Verein holt beim „Heimspiel“ im Stadion am Salzgittersee neun Titel. Insgesamt sind 68 Läuferinnen und Läufer am Start.

Bei idealen Bedingungen schnürten am vergangenen Samstag 68 Crossläuferinnen und Crossläufer im Stadion am Salzgittersee ihre Laufschuhe, um in verschiedenen Altersklassen die Besten des Kreises Salzgitter im Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV) zu ermitteln. Außer den Leichtathletikabteilungen des SV Borussia Salzgitter, des MTV Salzgitter und des SV Union Salzgitter gingen als Gäste auch Läufer befreundeter Vereine sowie eine Sportgruppe der Firma Alstom auf die Strecke, die von fleißigen Helfern des ausrichtenden SV Borussia vorbereitet worden war.

Noah Süß von Borussia Salzgitter lässt das große Feld der Altersklasse U10 hinter sich

Bereits nach den ersten Starts der Jüngsten wurde deutlich, dass die Läuferinnen und Läufer des Gastgebers durch regelmäßiges Lauftraining am See gut auf diese Meisterschaften vorbereitet waren. Denn die Schützlinge von Trainer Martin Kaletka sorgten jeweils vom Start weg für klare Verhältnisse. Alle Wertungen der Kinderläufe in den Altersklassen U8, U10 und U12 wurden von Läuferinnen und Läufern des SV Borussia dominiert. Hervorzuheben ist dabei die Leistung des achtjährigen Noah Süß, der die keineswegs einfache 1200-Meter-Strecke in hervorragenden 5:23 Minuten zurücklegte und damit das große Feld der U10 hinter sich ließ. Seine Schwester Leni siegte über die 700 Meter in der Altersklasse U8.

Caya Jurtzok von Union Salzgitter überzeugt als Sprinterin auch im Crosslauf

Bei den jugendlichen Läuferinnen überzeugte die bereits als Sprinterin erfolgreiche Caya Jurtzok vom SV Union Salzgitter in der Altersklasse U12 mit einem couragierten Lauf, während ihr Vereinskamerad Ole Behrens als einziger Starter der U16 ein einsames Rennen lief.

Der Lauf der Männer und Senioren über 5000 Meter querfeldein zum Abschluss der Veranstaltung sah dann noch einmal ein stärkeres Starterfeld. Der Sieg ging hier an Alexander Fürle aus Wolfshagen, der außerhalb der Meisterschaftswertung nach ausgezeichneten 17:46 Minuten ins Ziel kam. Bester Salzgitteraner Läufer war Ali Marwan Hussein, der damit den insgesamt neunten Kreismeistertitel des Tages für Borussia Salzgitter holte.

