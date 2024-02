Üfingen. In Üfingen ist Platz 6 das Ziel, wodurch der scheidende Trainer Leitermann mit zur Mannschaftsfahrt nach Mallorca fliegen müsste.

Auf den TSV Üfingen wartet eine vollgepackte zweite Saisonhälfte in der Fußball-Bezirksliga. Schließlich haben die Üfinger aufgrund von Spielausfällen erst 13 von möglichen 18 Saisonspielen absolviert. Nach vielen „Englischen Wochen“ in den kommenden Monaten soll am Ende noch der Sprung von Platz 10 auf Platz 6 gelingen. Dann nämlich hätten die TSV-Spieler ihr Ziel erreicht: Der zum Saisonende scheidende Trainer Frank Leitermann müsste sein Versprechen einlösen und mit auf Mannschaftsfahrt nach Mallorca fliegen.