Gebhardshagen. Teilnehmerinnen aus Gebhardshagen dominieren die Kreiswettkämpfe und holen fünf Titel. Der TSV Salzgitter stellt eine Kreismeisterin.

Über 80 Turnerinnen aus Salzgitter und dem Harz kämpften vor kurzem in der Gebhardshagener Burgsporthalle um die Kreistitel und die Qualifikationen zum Bezirks-Cup. Erwartungsgemäß konnten sich die Gastgeberinnen mit ihrem großen Aufgebot häufig ganz vorn platzieren. Gleich fünf Mal stand eine Turnerin des SV Glück Auf Gebhardshagen ganz oben auf dem Treppchen.

Gebhardshagener Turnerinnen dominieren die Kreis-Wettkämpfe, TSV Salzgitter holt einen Titel

Die größten Teilnehmerfelder gab es in den Kreis-Pflichtwettkämpfen. Im Wettkampf der Acht- bis Zehnjährigen konnte zwischen den Pflichtübungen P3 bis P5 gewählt werden. Hierbei machten zwei Turnerinnen aus Oker eine absolute Punktlandung und holten den Doppelsieg vor Isabell Garbrecht (SV Glück Auf Gebhardshagen). Den einzigen Sieg für den TSV Salzgitter gab es im jahrgangsoffenen Kreiswettkampf der Pflichtstufen P5 bis 7. In der mit 22 Sportlerinnen ebenfalls gut gefüllten Wettkampfklasse gewann Anastasia Krukov vor Vereinskameradin Carmen Ledwig. In der Klasse LK3 wurde der einzige Kürwettkampf auf Kreisebene ausgetragen. Und dort hatte Gebhardshagen wieder die Nase klar vorne: Celina Weule siegte mit fast zwei Punkten Vorsprung vor Vereinskameradin Josefin Klages sowie Mara Stratmann vom TSV Salzgitter.

In den weiteren Wettkampfklassen ging es neben dem Kreistitel auch um die Teilnahme an den Bezirks-Cups. Die zurückhaltenden Teilnehmerzahlen machten den Respekt vor dieser Hürde deutlich. In der Klasse P5 bekam Glück Auf-Turnerin Jolina Weule als einzige das Ticket zum Bezirk frei Haus. Eine Wettkampfklasse höher mussten sich die Gebhardshagenerinnen der Konkurrenz aus Goslar geschlagen geben. Mit gleich acht Turnerinnen war die Glück Auf-Riege in der Klasse P6 bis 8 vertreten. Bodenübungen der P8 mit Flickflack und Überschlag sowie das Quäntchen Glück am Schwebebalken waren ausschlaggebend. Mit nur einem Zehntel Vorsprung gewann Marlin Behme vor Karolina Kestenus.

Hannah Fritze zeigt nahezu perfekte Leistungen am Sprung, am Stufenbarren und auf dem Schwebebalken

Spannend und absolut sehenswert wurde es in den Kürwettkämpfen, insbesondere bei den 14- bis 17-Jährigen. Hier trafen unter anderem zwei sehr erfahrene Turnerinnen aufeinander und boten den Zuschauern starke Leistungen. Am Ende gewann Perfektion vor Show. Hannah Fritze hatte bereits bei ihrem Kür-Debüt beim Erlebnis-Turnfest im vergangenen Jahr gezeigt, dass sie es weit bringen kann. Dort wurde sie 9. von 73 Teilnehmerinnen. Bei ihrem Heimspiel in Gebhardshagen zeigte sie nun wieder eindrucksvoll ihr Können. Beim Sprung konnten die Kampfrichter kaum noch etwas abziehen, am Stufenbarren und Schwebebalken holte sie ebenfalls die höchsten Wertungen. Nur am Boden musste sie sich ihrer ärgsten Konkurrentin aus Goslar geschlagen geben, die eine bühnenreife Show auf die Matte brachte und am Ende Zweite wurde. Knapp hinter den beiden Duellantinnen sicherte sich Hannah Brandeis (Gebhardshagen) Rang 3.

Am Ende des Tages bedankte sich Kreisfachwartin Julia Müller für die gelungene Organisation beim Ausrichter sowie bei den Kampfrichtern und Kampfrichterinnen, ohne die so ein Wettkampftag nicht stattfinden würde. Auch Kathrin Opolka vom Ausrichter SV Glück Auf Gebhardshagen äußerte sich mehr als zufrieden: „Es ist immer eine logistische Herausforderung, denn wir müssen fast alle Geräte und Matten aus unserer Trainingshalle hierher transportieren. Da bin ich für die vielen Helfer mit ihren Transportern sehr dankbar.“