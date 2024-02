Thiede. Die Thieder Handballer verlieren ihr Heimspiel gegen die SG Zweidorf/Bortfeld II 23:24. Entscheidung fällt zehn Sekunden vor Schluss.

Die kleine Serie von zwei Siegen in Folge in der Handball-Regionsoberliga der Männer ist für den FC Viktoria Thiede bereits wieder beendet. Gegen die SG Zweidorf/Bortfeld II kassierte das Team von Trainer Jörg Geschwandner eine knappe 23:24 (14:12)-Heimniederlage. Dabei hatten die Gastgeber mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen.

Viktoria Thiede muss vor dem Spiel gegen die SG Zweidorf/Bortfeld II vier Spieler ersetzen

Mit Nico Hecker, Niels Rößner und Sascha Frank fielen gleich drei Rückraumspieler der Schwarz-Gelben aus. „Kurzfristig gesellte sich auch noch Torhüter Niklas Müller dazu, sodass wir wieder einmal bei unserer Reserve um Unterstützung bitten mussten“, erklärte Trainer Geschwandner. Allerdings spielte die zweite Mannschaft der Viktoria parallel in Brome. Lange war nicht klar, wie viele Spieler noch oben aushelfen konnten. Am Ende stellten sich Felix Müller und Kevin Meyer in den Dienst der ersten Mannschaft. Zusätzlich standen auch noch Tobias Franke und Markus Worgul zur Verfügung, die sich bereit erklärt hatten, das Team zu unterstützen.

Ungeachtet der schwierigen Personallage kamen die Gastgeber gut in die Partie und führten schnell mit 3:0 (6. Spielminute). Mit zunehmender Spieldauer meldeten sich aber auch die Gäste aus dem Landkreis Peine zu Wort und führten zwischenzeitlich mit 6:4 und 7:5. Das Spiel wog fortan hin und her. Zum Halbzeitpfiff lag die Viktoria mit 14:12 in Front und konnte sich nach der Pause sogar auf drei Tore absetzen (16:13 und 17:14). Doch die SG Zweidorf/Bortfeld II ließ sich nicht abschütteln und ging ihrerseits wieder in Führung.

Verletzung von Andre Buchholz trifft Viktoria Thiede schwer

In der 45. Spielminute verletzte sich Thiedes Andre Buchholz leider sehr schwer an der Hand und musste im Krankenhaus behandelt werden. „Das hat uns schwer getroffen, da er bis zu diesem Zeitpunkt ein hervorragendes Spiel abgeliefert hatte. Die Jungs brauchten einige Minuten, um den Schock zu verdauen“, erklärte Geschwandner. Beim Treffer zum 23:22 von Felix Müller in der 56. Spielminute sah es dennoch so aus, als könnten die Thieder das Spiel für sich entscheiden. Aber zwei individuelle Fehler erlaubten Zweidorf den Ausgleich und zehn Sekunden vor Schluss sogar den Siegtreffer.

„Die Mannschaft hat heute als Team super gegengehalten und hätte eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Grundsätzlich waren es eigene Fehler und Ballverluste, die uns – gepaart mit drei verworfenen Siebenmetern – den Sieg gekostet haben“, so das Fazit von Trainer Geschwandner.



Thiede: Hanuschik, Worgul – F. Geschwandner 3 Tore, Franke, Felten, Mertens 4, Ritter 1, Ahlbrecht 6, Buchholz 3, Hilse 1, Müller 4/3 Siebenmeter, Stangenberg 1 , Frank 1, Meyer.

