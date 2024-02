Vechelde/Salzgitter-Bad. Die A-Junioren-Fußballer aus Salzgitter-Bad zeigen nach dem 0:18 die richtige Reaktion. Die B-Junioren sind diesmal indes chancenlos.

Ein Lebenszeichen sendeten die A-Junioren-Fußballer des SCU SalzGitter in der Landesliga mit dem 4:3-Auswärtssieg beim SV Arminia Vechelde. Die B-Junioren des Clubs hingegen kassierten gegen BSC Acosta eine herbe 2:8-Klatsche. Die Partie der A-Junioren zwischen KSV Vahdet Salzgitter und JFV Eichsfeld in der Bezirksliga fiel aus.

Landesliga

A-Junioren: SV Arminia Vechelde – SCU SalzGitter 3:4 (1:2). Tore: 0:1 Gomzi (36.), 1:1 Timm (45.), 1:2 Glaub (45.+1), 2:2 Eigentor Casey (51.), 3:2 Brand (77.), 3:3 Boemke (79.), 3:4 Gomzi (87.).

Eine starke Reaktion zeigte das Schlusslicht aus der Südstadt nach der 0:18-Klatsche in der Vorwoche bei JFV 37 Göttingen. Mit der Rückkehr der Langzeitverletzten Sidney Pieper und Fynn Ole Dreyer sowie Joel Robin Glaub aus dem Aufgebot der Herren des SV Union zeigte der Tabellenletzte in Vechelde ein ganz anderes Gesicht. Die Zweikämpfe wurden vom Anpfiff angenommen. Joel Robin Glaub und Florian Lukas Müller legten in der Schaltzentrale eine optimale Leistung an den Tag. Zudem stellte Justin Liam Gomzi mit seinen Saisontoren 11 und 12 seine Abschlussstärke wieder unter Beweis.

Die wacklige Phase nach einer Stunde beendete der B-Jugendliche Jan Boemke mit dem 3:3-Ausgleichstreffer. Gomzi zog mit dem 4:3 den langersehnten Dreier an Land. „Die Jungs haben eine tolle Leistung gezeigt und sich endlich einmal für ihren Aufwand belohnt. Das Ergebnis macht jetzt Mut für die weiteren Spiele. Jetzt gilt es, in den Partien bei BV Germania Wolfenbüttel und gegen SV Reislingen-Neuhaus den Sieg in Vechelde zu veredeln“, schaute Co-Trainer Marco Cordes wesentlich optimistischer nach vorn.

B-Junioren: SCU SalzGitter – BSC Acosta Braunschweig 2:8 (1:3). Tore: 1:0 Nikolas Raeth (6.), 1:1 Fricke (10., FE), 1:2 Hölter (12.), 1:3 Hussein (28.), 1:4, 1:5 Jazdzewski (47., 53.), 1:6 Fricke (59.), 2:6 Moritz Buete (60.), 2:7 Shehayeb (67.), 2:8 Sartippour (75.).

Mit einer Überraschung begann die Partie. Nach einer fünfminütigen Abtastphase sendete Nicolas Raeth von der Mittellinie eine Bogenlampe über den verdutzt dreinschauenden BSC-Torhüter Bryan Mendel zur 1:0-Führung in die Maschen. Der Effekt hatte jedoch nur vier Minuten Bestand. Die Löwenstädter erzwangen innerhalb von zwei Minuten eine 2:1-Führung. Die größeren Spielanteile hatte dann der Favorit aus Braunschweig und entführte zu Recht und souverän den Dreier.