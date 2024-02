Salzgitter-Bad. Nachdem in der vergangenen Saison kein Erfolg gegen den Nachbarn gelang, soll nun der Heimsieg her für die HSG Liebenburg-Salzgitter.

Zwei Spiele in der Saison sind für die Landesliga-Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) besonders wichtig: die beiden Derbys gegen den Nachbarn HSG Langelsheim/Astfeld. Am Sonntag um 15 Uhr findet das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Gymnasiumsporthalle in Salzgitter-Bad statt. Und die LiSa-Luchse haben etwas gut zu machen.