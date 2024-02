Thiede. Viktorias Handballer schlagen den MTV Braunschweig IV in eigener Halle mit 27:11 und haben nun ein ausgeglichenes Punktekonto.

Einen enorm wichtigen Sieg fuhr der FC Viktoria Thiede in der Handball-Regionsoberliga am Donnerstagabend ein. Mit dem 27:21 (16:16) über den MTV Braunschweig IV haben sich die Thieder ein sattes Polster auf die Abstiegszone erspielt und können deutlich entspannter in den Liga-Endspurt gehen.

Dank eines überragenden Nico Hecker, der mit 14 Toren fast nach Belieben schalten und walten durfte, sowie einer klaren Leistungssteigerung in der Abwehr nach der Pause gelang der Viktoria der vierte Heimerfolg in Serie. Durch diesen kletterte sie auf den dritten Tabellenplatz und steht dicht vor dem Erreichen des Saisonziels, nämlich Platz 6, um ganz sicher die Klasse zu halten. „Zwei Punkte noch, dann sollte alles in trockenen Tüchern sein“, war Trainer Jörg Geschwandner schon mit den Rechenspielen beschäftigt. Denn während sein Team bereits zehn Partien absolviert hat, sind es bei der Konkurrenz erst sechs, sieben oder acht.

Das Tabellenbild trügt etwas – Viktoria Thiede hat wesentlich mehr Spiele als die Konkurrenz absolviert

Bestes Beispiel ist der MTV Braunschweig IV. Nach Pluspunkten haben die Thieder acht Zähler mehr auf dem Konto, nach Minuspunkten sind beide Mannschaften gleichauf. Daher war der Thieder Sieg so eminent wichtig, um die Löwenstädter in Zugzwang zu bringen. In der ersten Hälfte sah das allerdings noch nicht danach aus. Zwar lief es im Abschluss hervorragend mit einer 80-prozentigen Trefferquote, doch leisteten sich die Gastgeber zu viele Ballverluste, die den MTV im Spiel hielten und aufbauten. Ohnehin ließ sich die Abwehr der Hausherren viel zu oft auswackeln, was die erfahrenen Gäste aber auch sehr gut machten. Wie gut, dass auch die MTV-Abwehr alles andere als konsequent zugriff. Immer wieder schuf sich die Viktoria Räume, die speziell Nico Hecker zum Durchbruch nutzte.

Viktoria Thiede verpasst die frühe Vorentscheidung, bringt den Sieg dennoch sicher nach Hause

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte sich Thiede schnell auf vier Tore absetzen. Braunschweig zeigte sich beeindruckt, produzierte mehr Fehler als noch in den ersten 30 Minuten. Die Abwehr der Viktoria bekam endlich Zugriff auf den Kreis und nahm die gefährlichen Rückraumschützen besser auf. Eigentlich hätte die Vorentscheidung früher fallen müssen, doch Thiede ließ allein fünf Tempogegenstöße ungenutzt. „Was wir da wieder verballert haben...“, stöhnte Jörg Geschwandner. Doch die Braunschweiger konnten daraus kein Kapital schlagen. Zum einen steigerte sich Niklas Müller im Thieder Tor und zum anderen wanderten die Gäste durch Undiszipliniertheiten regelmäßig auf die Strafbank. So hatten die Hausherren keine Mühe, den Vorsprung bis zum Ende zu verwalten.

Viktoria Thiede: Hanuschik, Müller – Hecker (14 Tore), Rösner (3), Ahlbrecht (2), A. Frank (2), Geschwandner (2/2), Hilse (2), Felten (1), Mertens (1), Buchholz, S. Frank, Klaus, Urban.