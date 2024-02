Salzgitter-Bad. Trotzdem will Trainer Nico Nödler mit seinem Team in der Tabelle noch unter die Top 4 kommen. Auftakt am Sonntag gegen Fortuna.

Der SC Gitter ist nach der ersten Saisonhälfte in der Fußball-Bezirksliga hinter dem Lokalrivalen SV Union Salzgitter zweitstärkstes Team aus dem Altkreis Salzgitter. In der Rückrunde soll es in der Tabelle von Platz 5 aus sogar noch etwas weiter nach vorne gehen.