Lebenstedt. Krähenrieder starten mit einem knackigen Auftaktprogramm in die zweite Saisonhälfte. Verletzte kehren zurück und verbessern das Team.

Fortuna Lebenstedt hat vor der Saison in der Fußball-Bezirksliga Platz 1 bis 5 als Saisonziel ausgegeben, und Trainer Daniel Reinsch möchte in der zweiten Saisonhälfte an diesem Ziel festhalten. Sicherlich wird es eher um Platz 5 als um Platz 1 gehen, es soll aber zumindest mehr herausspringen als der aktuell achte Tabellenplatz.