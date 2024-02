Salzgitter. Die Tennis-Herren schlagen Hildesheim 4:2 und profitieren vom Ausrutscher des DT Hameln. Die Damen aus Steterburg verlieren Topspiel.

Der TV Gebhardshagen hat den Aufstieg in die Tennis-Landesliga der Herren bereits einen Spieltag vor dem Ende der Wintersaison in der Verbandsliga klargemacht. Das Team von Trainer Ralf Fricke gewann auf dem Mahner Berg in Salzgitter-Bad gegen den Hildesheimer TV mit 4:2 und profitierte von der Niederlage seines Verfolgers DT Hameln tags darauf beim TC GRE Hildesheim. Die Verbandsklasse-Damen des TC SW Steterburg mussten sich Spitzenreiter TC GRE Hildesheim zu Hause mit 2:4 geschlagen geben.

Verbandsliga Herren: TV Gebhardshagen – Hildesheimer TV 4:2. Den Grundstein für den vierten Erfolg im vierten Spiel legte der TV Gebhardshagen in den Einzeln. Sebastian Lange kämpfte sich an Position 1 nach einem 0:4-Rückstand gegen Alexander Holze zurück in den ersten Satz und gewann diesen noch mit 6:4. Satz 2 ging dann mit 6:3 an den Gast, wodurch der Match-Tiebreak entscheiden musste. „Sebi war in der entscheidenden Phase einfach einen Tick entschlossener und hat sich den Sieg verdient“, freute sich Trainer Fricke über den vierten Einzelerfolg seines Topmanns (10:7).

An Position 2 zeigte John Fricke eine starke Reaktion auf die Einzelniederlage vor Wochenfrist in Göttingen und schickte Matin Ilkhomzoda mit 6:1, 6:1 vom Platz. „John hat gefühlt zehn Asse geschlagen, das gelingt ihm für gewöhnlich nicht“, sagte Trainer und Vater Ralf Fricke.

Ganz anders präsentierte sich Felix Brandes in seinem Einzel. „Felix hat einen komplett gebrauchten Tag erwischt. Weder der Aufschlag noch die Vorhand kamen“, kommentierte Coach Fricke die 4:6, 1:6-Niederlage seines Schützlings gegen Marius Hagemann.

Marco Schumann sorgte mit dem 6:1, 6:3-Erfolg über Julian Damm für den dritten TVG-Punkt. Es sollte auch der letzte bleiben, der an diesem Samstag ausgespielt wurde. Denn das erste Doppel von Lange/Brandes ging kampflos an die Gebhardshagener, während Fricke/Schumann ihr Match kampflos an die Hildesheimer abgaben. Damit war der 4:2-Heimsieg unter Dach und Fach.

Am Sonntag kam dann die gute Nachricht, dass der DT Hameln mit 2:4 über das andere Hildesheimer Team vom TC GRE gestolpert war und der TVG somit am letzten Spieltag im direkten Duell mit den Hamelnern nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden können. „Das ist natürlich der Wahnsinn, dass nach den Herren 30 nun auch die Herren in die Landesliga aufsteigen. Jetzt wollen wir am letzten Spieltag noch mal Vollgas geben und auch noch den fünften Sieg im fünften Spiel holen“, so Trainer Ralf Fricke.

Verbandsklasse Damen: TC SW Steterburg – TC GRE Hildesheim 2:4. Der TC SW Steterburg lieferte dem bislang ungeschlagenen Spitzenreiter aus Hildesheim einen guten Kampf. Nach den Einzelsiegen von Lea Baschanow (6:4, 6:4) und Katharina Ostaszewski (6:4, 6:2) war auch Kapitänin Henriette Struckmann nah dran an einem Punktgewinn. Gegen Lena Singelmann reichte es beim 6:2, 2:6, 7:10 am Ende knapp nicht. Weil auch Anna Pracht ihr Match mit 2:6, 3:6 verlor, ging es mit einem 2:2 in die abschließenden Doppel. Hier waren Baschanow/Pracht (2:6, 4:6) und Ostaszewski/Svenja Kirsch (1:6, 1:6) jeweils in zwei Sätzen unterlegen.

