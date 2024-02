Gebhardshagen. Der VfL wird bei der Nordharzmeisterschaft in der Burgsporthalle von Gebhardshagen am Ende Dritter. Vahdet holt Platz 4.

Titelverteidiger VfL Salder hat den erneuten Gewinn der Ü40-Nordharzmeisterschaft im Hallenfußball knapp verpasst. Das Team von Spielertrainer Erich Ott belegte beim Turnier in der Burgsporthalle von Gebhardshagen am Ende mit vier Punkten Rückstand hinter dem neuen Titelträger TuS Cremlingen und punktgleich mit der SVG Oberharz den dritten Platz. Der KSV Vahdet wurde als zweiter Vertreter aus dem Altkreis Salzgitter Vierter.

Im Auftaktspiel gegen den späteren Titelträger TuS Cremlingen gab es eine 0:2-Pleite für den Cupverteidiger aus Salder. Mit zwei Siegen über den KSV Vahdet Salzgitter (1:0) und die SG Hornburg/Achim/Börßum/Heiningen (3:0) war der Weg zur Tabellenspitze jedoch schnell wieder hergestellt. Das Rennen um den Anschluss zum Tabellenführer TuS Cremlingen zwischen der SVG Oberharz und dem VfL Salder endete allerdings mit einer derben 1:6-Pleite für die Blau-Weißen aus dem VfL-Stadion an der Fuhse. Semi Quertani gelang der Ehrentreffer zur Ergebniskorrektur.

Der KSV Vahdet Salzgitter startete mit zwei Niederlagen ins Turnier, steigerte sich dann und vergab nach zwei Siegen gegen die SVG Oberharz (2:1) und den VfL Oker/TSKV (5:4) durch ein torloses Remis gegen Cremlingen den Platz auf dem Podest. Im Abschlussspiel nutzte der VfL Salder seine Chance auf den dritten Platz mit einem 4:1-Sieg über den VfL Oker/TSKV. Zweimal Erich Ott, Semi Quertani und Florian Brencic trafen für den VfL ins Schwarze. „Wir haben nur drei Spiele gut gespielt. In den beiden anderen Begegnungen hat teilweise die Einstellung gefehlt. Der Endstand geht so schon in Ordnung“, zog VfL-Coach Erich Ott schonungslos seine Bilanz.

gs