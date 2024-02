Gebhardshagen. Die Ü32-Altherren des TSV bleiben beim Turnier in Gebhardshagen ohne Niederlage, scheitern aber am schlechteren Torverhältnis.

Knapper geht es kaum: Die Ü32-Fußballer des TSV Üfingen haben den ersten Titel in der Vereinshistorie in dieser Altersklasse hauchdünn verpasst. Bei der Nordharzmeisterschaft in der Gebhardshagener Burgsporthalle spielten die Kanalkicker ein starkes Turnier, um am Ende punktgleich mit dem MTV Salzdahlum an der Spitze zu stehen. Da auch das Torverhältnis beider Mannschaft identisch war, entschieden die mehr erzielten Tore – und hier hatten die Blau-Gelben aus dem Landkreis Wolfenbüttel die Nase vorn. Ein Tor fehlte dem TSV Üfingen am Ende zum Titel.

Im Auftaktspiel kam es direkt zum Aufeinandertreffen der beiden späteren Konkurrenten um Platz 1. Zwischen dem TSV Üfingen und dem MTV Salzdahlum gab es leistungsgerechtes 1:1-Remis. Die Tore erzielten Florian Süß (TSV) und Mustapha Sayed (MTV). Anschließend gewannen die Grün-Weißen aus dem Auestadion gegen den ESV Wolfenbüttel glatt mit 5:0 Toren. Die drei Punkte aus dem Spiel gegen die nicht angetretene Formation der SG Sickte/Hötzum erhielten alle Teams ohne Aufwand und bekamen zusätzlich 5:0 Tore gutgeschrieben.

Es folgte für die Mannschaft von Üfingens Trainer Thomas Grabsch ein 2:2-Unentschieden gegen die SG Hornburg/Gielde/Achim/Börßum. Spitzenreiter MTV Salzdahlum strauchelte allerdings auch und kam gegen den ESV Wolfenbüttel nicht über ein 2:2 hinaus. Das Tor zum Titelgewinn stand für die Üfinger Elf um Kapitän Florian Süß gegen die SG Bohrstadt wieder offen. Da Salzdahlum sein letztes Spiel gegen die SG Sickte/Hötzum mit 5:0 kampflos zugesprochen bekam, stand fest, dass ein Sieg mit drei Toren Unterschied zur Nordharzmeisterschaft gereicht hätte.

„Wir gehen schnell in Führung. Anschließend nutzen wir eine Zeitstrafe der Bohrstädter nicht zur Erhöhung. Vielmehr kassieren wir Überzahl noch einen Gegentreffer. Das war der Knackpunkt. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben, dass wir den Titel nicht gewonnen haben. Der 4:2-Sieg hat dann am Ende nicht gereicht. Die Partie hätten wir wesentlich cleverer gestalten müssen“, sagte der sichtlich enttäuschte TSV-Trainer Thomas Grabsch vor der Siegerehrung.