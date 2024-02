Salzgitter. Der SVU unterliegt Eintracht Braunschweig II mit 1:8, der SVI geht beim BSC Acosta II mit 1:7 unter. Vahdet feiert den ersten Erfolg.

Die Fußball-Bezirksligisten SV Union Salzgitter und SV Innerstetal haben am Wochenende deutliche Testspielniederlagen kassiert. Der SVU unterlag auf dem heimischen Kunstrasen Landesligist Eintracht Braunschweig II mit 1:8, der SVI holte sich beim Braunschweiger Kreisligisten BSC Acosta II eine 1:7-Packung ab. Fortuna Lebenstedt, Germania Bleckenstedt und der KSV Vahdet Salzgitter feierten hingegen Siege. Die Freundschaftsspiele vom SC Gitter (gegen Takva Peine) und vom TSV Üfingen (gegen den SV Alfeld) sind kurzfristig ausgefallen.

SV Union Salzgitter – Eintracht Braunschweig II 1:8 (0:5). Tore: 0:1 Gollmer (17.), 0:2, 0:3 Queißer (23. ,37.), 0:4, 0:5 Zouaoui (37., 39.), 1:5 Notzon (51.), 1:6 Zouaoui (54.), 1:7 Mbom (79.), 1:8 Zouaoui (84.).

Vor 250 Zuschauern hatte Union die erste Chance durch Jan Jaczak. Eintrachts Torwart Mohamed Majid machte die Großchance des Flügelflitzers jedoch gekonnt zunichte. Danach nahm der Tabellenführer der Landesliga aus der Löwenstadt eindeutig das Heft in die Hand. Bis zur Pause feierte dabei Braunschweigs Neuzugang Linus Queißer (wechselte vom MTV Wolfenbüttel an die Hamburger Straße) mit zwei Toren einen gelungenen Einstand im Trikot der Blau-Gelben. Beiden Treffern gingen erzwungene individuelle Fehler der SVU-Abwehr voraus. Zwei Aktionen über Jaczak und Steffen Notzon präsentierte der Spitzenreiter der Bezirksliga aus der Südstadt seinen treuen Anhängern bis zur Pause noch, ohne dabei zum Erfolg zu kommen. Das änderte sich kurz nach der Pause als Notzon den 1:5-Ehrentreffer erzielte. Anschließend schwang sich der vierfache Torschütze der Eintracht, Rami Zouaoui, zum Mann der Partie auf. „Wir haben trotz des hohen Ergebnisses von 1:8 gegen uns eine akzeptable Leistung abgerufen. Der Druck der Gäste war zeitweise zu stark. Unsere Fehlerquote war in einigen Situationen dann zu hoch. Mit dem Auftritt meiner Jungs bin ich trotzdem zufrieden“, stellte SVU-Trainer Lars Freytag nach dem Abpfiff fest.

FC Germania Bleckenstedt – SV Bavenstedt 3:2 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Sonntag (54., 60.), 2:1 Biso (85.), 2:2 Baule (88.), 3:2 Demir (90.).

VfB RW Braunschweig – KSV Vahdet Salzgitter 0:1 (0:0). Tore: 0:1 Özel (66.).

BSC Acosta II – SV Innerstetal 7:1 (4:1). Tore: 1:0 Bürger (11.), 2:0 Landscheidt (14.), 3:0 Bode (33.), 4:0 Lobitz (40.), 4:1 Rosowski (43.), 5:1 Ahmed (60.), 6:1 Luplow (79.), 7:1 Sobotta (85., Elfmeter).

Fortuna Lebenstedt – Viktoria Thiede 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Liebig (9.), 2:0 Hagdorn (41.), 3:0 Gauger (51.).