Gebhardshagen. Der Bezirksligist setzt sich im Testspiel mit 4:3 beim Nordharzligisten aus Gebhardshagen durch und hadert mit Standardanfälligkeit.

Fußball-Bezirksligist Fortuna Lebenstedt hat im dritten Testspiel der Winter-Vorbereitung den ersten Sieg eingefahren. Nach dem 2:3 gegen die SV Gifhorn und dem 1:3 gegen Arminia Vöhrum setzte sich das Team von Trainer Daniel Reinsch jetzt mit 4:3 (2:2) im Nachbarschaftsduell beim SV Glück Auf Gebhardshagen durch.

Fortuna Lebenstedt ist derzeit bei Standards anfälliger als bei Elfmetern

„Es war ein sehr aufschlussreicher Test“, erklärte Fortuna-Trainer Reinsch nach der torreichen Partie auf dem Kunstrasenplatz im Glück Auf-Stadion an der Gustedter Straße. Er habe viele Schlüsse aus dem Freundschaftsspiel ziehen können für die restliche Trainingsarbeit, bevor es am 25. Februar beim SC Gitter wieder in der Bezirksliga ernst wird. „Wir müssen definitiv an unserer Verteidigungsarbeit bei gegnerischen Standards arbeiten. Die beiden Gegentore vor der Pause haben wir nach Ecken kassiert“, so Reinsch. Dabei habe er mit Tim Eisfeld schon einen fast zwei Meter großen Torwart im Kasten und mit Dennis Schwarz einen großgewachsenen Abwehrchef auf dem Platz. „Wir stellen uns da einfach zu blöd an. Jan Pote meinte neben mir auf der Bank, dass eine Ecke gegen uns gefährlicher sei als ein Elfmeter. Damit hat er aktuell nicht ganz unrecht“, so Reinsch.

Gleichzeitig hatte der Coach auch positive Dinge auf seinem Zettel nach dem Spiel. „Wir haben dreimal in Rückstand gelegen, haben dreimal ausgeglichen und am Ende sogar noch gewonnen. Die Moral stimmt in der Mannschaft. Und auch die ein oder andere Kombination hat mir sehr gut gefallen, wir hatten eine gute Geschwindigkeit im Spiel“, freute sich Reinsch.

Der SC Gitter muss zum zweiten Mal in Folge mit einer kurzfristigen Absage leben

Der erste Fortuna-Rückrundengegner SC Gitter blieb indes zum zweiten Mal in Folge spielfrei. Nachdem TuSpo Lamspringe am vergangenen Sonntag das Freundschaftsspiel kurzfristig absagte, trat auch der SV Fümmelse am Mittwochabend aufgrund von Personalproblemen nicht an. Das geplante Spiel am Sonntag gegen Arminia Vechelde II ist ebenfalls schon abgesetzt. „Das ist natürlich alles andere als optimal für mich und meine Jungs. Von den vier geplanten Testspielen hat nur die Partie gegen die Freien Turner Braunschweig stattgefunden, die wir mit 0:5 verloren haben“, so SC-Trainer Nico Nödler, der nun für das Wochenende noch händeringend nach einem Gegner sucht, um seinen Jungs Spielpraxis zu geben.