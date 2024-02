Lebenstedt. Die Zweitliga-Kegler gehen als Underdog in die Aufstiegsrunde, können aber direkt am ersten Spieltag den Heimvorteil nutzen.

Dass die Kegler des TSV Salzgitter überhaupt in der Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga gelandet sind, ist nach einem schwachen Saisonstart bereits als Erfolg zu werten. Nun will das Team um Sportwart Jörg Brandenburg Vollgas geben und die Konkurrenz unter Druck setzen. Die erste Möglichkeit dazu gibt es bereits am Samstag ab 12 Uhr auf den heimischen Bahnen an der Lebenstedter Neißestraße.